Les membres de la WISPA récompensent Cambium Networks en lui attribuant 3 premiers prix de l'industrie

ROLLING MEADOWS, Illinois , 13 octobre 2017 /PRNewswire/ -- Cambium Networks, fournisseur leader mondial de solutions de mise en réseau sans fil, a reçu les récompenses de Fabricant de l'année, de Service de l'année pour le système de gestion cnMaestro™, et de Produit de l'année pour la solution de réseaux d'accès sans fil PMP 450m, à l'issue d'un vote des membres de la Wireless ISP Association (WISPA).

« Nous sommes honorés d'être reconnus par nos clients opérateurs de réseaux de FSI sans fil. Cambium Networks est à l'écoute des besoins des fournisseurs de services, et développe des solutions technologiques qui offrent une 'trame sans fil' de solutions sans fil de bout en bout, de haute qualité, et abordables », a déclaré Atul Bhatnagar , président et PDG de Cambium Networks. « La technologie PMP 450m et le système de gestion cnMaestro changent les règles du jeu pour les fournisseurs de services à la recherche de solutions à haute vitesse et à capacité élevée, qui offrent une performance toujours fiable. »

« Nous avons écouté les besoins des fournisseurs de services, qui réclamaient davantage de débit avec moins de spectre », a déclaré Scott Imhoff , vice-président principal de la gestion des produits chez Cambium Networks. « Leurs besoins ont conduit notre équipe de développement à créer le premier secteur MU-MIMO Massive 14x14 de l'industrie des télécommunications destiné aux applications fixes point à multipoint sans fil, en fournissant un débit inégalé dans un canal de 20 MHz. Nous sommes ravis de recevoir cette récompense de Produit de l'année, et garantissons aux FSI sans fil du monde entier que nous poursuivons nos investissements dans le développement de nouvelles technologies qui propulseront encore plus loin leur activité. Nous avons commencé les expéditions commerciales du PMP 450m quelques jours avant la convention 2016, et avons à ce jour déployé plus de 3 000 unités à travers le monde, avec des taux de déploiement qui s'accélèrent. Pour l'occasion, lors de l'événement de la WISPA de cette année, nous avons annoncé la prochaine mise à jour logicielle du PMP 450m, qui permet d'augmenter sa capacité jusqu'à 1,2 Gbps, ainsi que nos projets de lancement d'une variante de 3 GHz en 2018. »

« Le système de gestion cnMaestro a été conçu sur la base des besoins spécifiques des opérateurs de réseaux, qui fournissent une connectivité sans fil de bout en bout pour des clients résidentiels et professionnels », a déclaré Imhoff. « Cette récompense de Service de l'année est un honneur particulier en ce sens qu'il reconnaît le fait que notre équipe de direction ait écouté les besoins des clients, en mettant en œuvre une solution qui les réjouit, et qui délivre de la valeur en réduisant les délais et les coûts de planification, d'installation et de maintenance. La plateforme est proposée dans le cloud ou dans un pack logiciel sur site qui confère aux opérateurs de réseaux un contrôle sécurisé de l'ensemble de leur réseau. »

Cambium Networks expose actuellement ses solutions à l'occasion du WISPAPALOOZA de Las Vegas qui a lieu cette semaine, sur le stand n°249.

À propos de Cambium Networks Cambium Networks est un fournisseur leader mondial de solutions sans fil éprouvées permettant de connecter tout ce qui ne l'est pas - les personnes, les lieux, les choses. Avec son large portefeuille de plateformes sécurisées, fiables et extensibles à haut débit et bande étroite sans fil, Cambium Networks met à la portée de tous les prestataires de services et des opérateurs de réseaux, qu'ils soient industriels, d'entreprise ou administratifs, la possibilité de construire une connectivité à prix abordable, fiable et très performante. La société dispose actuellement de plus de sept millions de radios déployées sur des milliers de réseaux exigeants dans plus de 150 pays. Basée dans la banlieue de Chicago et possédant des centres de R&D aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, Cambium Networks assure ses ventes par l'intermédiaire d'un grand nombre de distributeurs mondiaux de confiance. www.cambiumnetworks.com.

