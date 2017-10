Membros da WISPA votam na Cambium Networks como vencedora de 3 dos principais prêmios do setor

A Cambium Networks, uma provedora l der global de solu es de rede sem fio, recebeu os pr mios de Fabricante do Ano, Servi o do Ano pelo sistema de gerenciamento cnMaestro e Produto do Ano pela solu o de rede de acesso sem fio PMP 450m, conforme vota o dos membros da Associa o de Provedores de Servi os de Internet Sem Fio (WISPA Wireless ISP Association).

"Estamos muito honrados por termos sido reconhecidos pelos clientes de nossa rede de provedores de serviços de Internet sem fio. A Cambium Networks presta atenção nas necessidades dos provedores de serviços e desenvolve soluções de tecnologia que fornecem uma 'estrutura sem fio' de soluções completas e de alta qualidade, as quais também são acessíveis", disse Atul Bhatnagar , Presidente e CEO da Cambium Networks. A tecnologia PMP 450m e o sistema de gerenciamento cnMaestro são decisivos para os provedores de serviços que procuram por soluções de alta velocidade e de alta capacidade que fornecem desempenho confiável de forma contínua".

"Prestamos atenção nas necessidades dos provedores de serviços, os quais exigiam mais produtividade com menor espectro", disse Scott Imhoff , Vice-Presidente Sênior de Gestão de Produtos da Cambium Networks. As necessidades deles fizeram com que nossa equipe de desenvolvimento criasse o primeiro setor maciço MU-MIMO 14x14 para aplicações fixas sem fio de um ponto para vários pontos, fornecendo produtividade insuperável em um canal de 20 MHz. Temos muito prazer em receber esse prêmio de Produto do Ano e asseguramos aos provedores de serviços de Internet sem fio, de todo o mundo, que continuamos a investir no desenvolvimento de novas tecnologias, as quais impulsionarão ainda mais seus negócios. Iniciamos as remessas comerciais da solução PMP 450m alguns dias antes da convenção de 2016 e, até o presente, já implementamos mais de 3.000 unidades em todo o mundo, com taxas de implementação em aceleração. Oportunamente, durante o evento da WISPA desse ano, anunciamos a próxima atualização do software da solução PMP 450m, a qual aumenta sua capacidade para 1,2 Gbps, bem como nossos planos para a introdução de uma variante de 3 GHz em 2018".

"O sistema de gerenciamento cnMaestro foi desenvolvido com base nas necessidades específicas das operadoras de redes que fornecem conectividade sem fio de ponta a ponta para clientes residenciais e empresariais", disse Imhoff. "Esse prêmio de Serviço do Ano é uma honra especial, pois reconhece que nossa equipe de desenvolvimento prestou atenção nas necessidades dos clientes e executou uma solução que os agrada e agrega valor através da redução no tempo e nos custos de planejamento, instalação e manutenção. A plataforma pode ser baseada em nuvem ou pode ser um pacote de software no local, o qual proporciona às operadoras de redes controle seguro de toda sua rede".

A Cambium Networks está demonstrando suas soluções na WISPAPALOOZA em Las Vegas durante essa semana, no estande #249.

Sobre a Cambium Networks A Cambium Networks é uma provedora líder mundial de soluções sem fio confiáveis, que conectam os desconectados - pessoas, lugares e coisas. Através de seu amplo portfólio de plataformas confiáveis, escaláveis e seguras de banda estreita e banda larga sem fio, a Cambium Networks torna possível a todas os provedores de serviços e operadoras de redes industriais, empresariais e governamentais construírem conectividade de alto desempenho, acessível e confiável. A companhia tem atualmente mais de sete milhões de rádios implementados em milhares de redes de grande demanda, em mais de 150 países. Com matriz perto de Chicago e com centros de P&D nos EUA, Reino Unido e Índia, a Cambium Networks comercializa seus produtos através de uma série de distribuidoras mundiais de confiança. www.cambiumnetworks.com.

