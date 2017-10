Cambium Networks conecta lo no conectado en todo el mundo con WiFi asequible de alta calidad

Home >> More Operators news >> This Article

Published on: 12th Oct 2017

Acerca de Cambium Networks Cambium Networks es un proveedor líder global de soluciones de red inalámbricas que conectan lo no conectado - personas, lugares y cosas. Mediante su amplia cartera de plataformas de banda ancha y banda estrecha inalámbricas fiables, escalables y seguras, Cambium Networks hace posible crear conectividad asequible, fiable y de alto rendimiento para todos los proveedores de servicios y operadores de redes industriales, de empresa y de gobierno. Actualmente, la compañía tiene más de siete millones de radios desplegadas en miles de redes demandadas en más de 150 países. Con sede fuera de Chicago y con centros de I+D en EE. UU., Reino Unido e India , Cambium Networks vende a través de una gama de distribuidores globales de confianza. www.cambiumnetworks.com.

Mejorando el rendimiento de redes antiguas VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÃO (VETT) es un proveedor de servicios de internet en Dourados, Brazil , con miles de negocios y clientes residenciales cuya red actual tenía dificultad para seguir a par con la demanda. Para cubrir las necesidades de conectividad crecientes, VETT desplegó un punto de acceso ePMP™ 2000 con software ePMP Elevate. "Tan solo reemplazando el punto de acceso con ePMP, sin cualquier cambio físico del lado del cliente, podremos incrementar el rendimiento real al menos seis veces", dijo Icaro Calheiros , supervisor de redes de VETT. "Ahora tenemos una red que admite servicios VoIP y aplicaciones de streaming como Netflix."

Wi-Fi publico en donde sea EverestLink ofrece conectividad Wi-Fi para escuelas, negocios y residencias en los Himalayas, con backhaul de punto a punto y tecnología de WiFi de interiores y exteriores cnPilot. "El compromiso de Everest Link hacia nuestra comunidad no se limita a proveer la conectividad que se necesita para la industria turística", dice Tsering G. Sherpa, director general de Everest Link. "Hemos iniciado un programa de aprendizaje a distancia para ciertas escuelas, porque existen pocos maestros disponibles para las escuelas más remotas del Himalaya."

ROLLING MEADOWS, Illinois , 12 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- Cambium Networks, un proveedor mundial de soluciones de redes inalámbricas, anunció hoy que la conectividad de alta velocidad desplegada por los operadores de redes alrededor del mundo impulsa al envío de más de siete millones de módulos de radio. Habiendo demostrado su capacidad para apoyar la educación y estimular al desarrollo económico, la conectividad de Internet puede ahora ser rápidamente desplegada para conectar a cualquier comunidad o negocio. Las soluciones de redes inalámbricas fijas de Cambium Networks enlazan a un rango de distancias de entre 2 metros y 245 kilómetros, apalancan el espectro licenciado o libre de licencia, soportan despliegues en interiores y exteriores, y ofrecen capacidades variando desde algunos kbps para transporte SCADA hasta redes de microondas licenciadas de múltiples Gbps. Cambium Networks conecta a lo no conectado - personas, lugares y cosas - de nodo a NOC.

