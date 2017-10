Cambium Networks conecta os desconectados em todo o mundo com qualidade acessível em banda larga sem fio

A Cambium entrega mais de sete milh es de m dulos de banda larga sem fio que fornecem conectividade acess vel de alta velocidade para conectar ind strias, empresas e clientes residenciais

ROLLING MEADOWS, Illinois , 12 de outubro de 2017 /PRNewswire/ -- A Cambium Networks, uma provedora líder global de soluções de rede sem fio, anunciou hoje que a conectividade de alta velocidade que está sendo implementada por operadoras de redes em todo o mundo, impulsionou a entrega de mais de sete milhões de módulos de rádio. Comprovada no apoio à educação e por incentivar o desenvolvimento econômico, a conectividade acessível de Internet pode agora ser mais rapidamente implementada para conectar qualquer negócio ou comunidade. As soluções de rede fixa sem fio da Cambium Networks transpõem distâncias de 2 m a 245 km, impulsiona tanto o espectro licenciado quanto o não licenciado, suporta implementações tanto internas quanto externas e fornece capacidade de kbps para o transporte de SCADA para múltiplas redes de microondas licenciadas para Gbps. A Cambium Networks está conectando os desconectados - pessoas, lugares e coisas - do nó até o Centro de Operações de Rede (NOC - network operation center).

"A conectividade é essencial para aplicações empresariais e residenciais e as operadoras de redes estão selecionando os equipamentos da Cambium Networks para fornecimento de conectividade constantemente confiável", disse Atul Bhatnagar , Presidente e CEO da Cambium Networks. "Essas soluções de banda larga sem fio de alta velocidade conectam as redes públicas de Wi-Fi, as redes empresariais, educacionais e residenciais. Na medida em que o espectro de RF fica cada vez mais escasso, as operadoras de redes preferem nossas soluções pois elas oferecem eficiência espectral líder do setor e podem fornecer a máxima produtividade no menor espectro disponível".

Os sete milhões de módulos de rádio estão implementados em todo o mundo e estão trabalhando em uma ampla variedade de mercados verticais e aplicações. Apresentamos abaixo exemplos de inovação e qualidade em funcionamento:

Provedora de serviços atende pico de demanda com o PMP 450m A Pixius Communications no Kansas estava apresentando picos de tráfego de clientes entre 21:00h e 23:00h por causa dos aplicativos de transmissão de vídeos. O PMP 450m com tecnologia cnMedusa Massive MU-MIMO fornece mais de 400 Mbps em um canal de 20 MHz. "Realizamos downloads de até 118 Mbps durante o pico de uso dos clientes", disse Rob Reif , Gerente de Produção da Pixius Communication. "Espero que esses clientes estejam mais do que satisfeitos com seu serviço de Internet ilimitado a partir do ponto de acesso PMP 450m".

Wi-Fi público em todos os lugares A EverestLink fornece conectividade Wi-Fi para escolas, empresas e residências nos Himalaias com retorno (backhaul) ponto a ponto e tecnologia cnPilot de acesso Wi-Fi interno e externo. "O compromisso da Everest Link com nossa comunidade não termina com o fornecimento da conectividade que precisamos para o setor turístico", disse Tsering G. Sherpa, Executivo-Chefe da Everest Link. "Começamos um programa de ensino à distância em algumas escolas, porque poucos professores estão disponíveis para trabalharem nas remotas escolas dos Himalaias".

Melhorando a eficiência industrial A P and R Communications, uma integradora de serviços públicos nos Estados Unidos, implementou o cnReach™ para o fornecimento de retorno sem fio para a conectividade SCADA para a Fairborn Water em Ohio. "O projeto e a implementação da rede cnReach foram perfeitos", disse Mitchell Davis , Engenheiro de Conexões Sem Fio da P&R Communications. "Desfrutamos da facilidade da instalação e operação, com os sites levando de 2 a 3 horas para serem completados. Poder operar na banda ISM (aplicações industriais, científicas e médicas) enquanto aguardávamos o licenciamento do MAS (sistema de gerenciamento e análise) foi uma grande vantagem".

Elevando o desempenho de uma rede antiga A VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÃO (VETT) é uma provedora de serviços de Internet em Dourados, no Brasil, com milhares de clientes empresariais e residenciais, dos quais a rede existente lutava para manter a demanda. Para atender a crescente necessidade de conectividade, a VETT implementou um ponto de acesso ePMP™ 2000 com o software ePMP Elevate. "Somente com a substituição do ponto de acesso pelo ePMP, sem qualquer mudança física no lado do cliente, conseguimos melhorar a produtividade em pelo menos seis vezes", disse Ícaro Calheiros, Supervisor de Redes da VETT. "Agora temos uma rede que suporta serviço VoIP e aplicativos de transmissão de vídeo tais como o Netflix".

