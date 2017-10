Cambium Networks connecte ce qui ne l'est pas, dans le monde entier, en offrant une qualité abordable dans le haut débit sans fil

Cambium exp die plus de sept millions de modules haut d bit sans fil qui offrent une connectivit haute vitesse pour permettre de connecter l'industrie, les entreprises et les clients r sidentiels

ROLLING MEADOWS, Illinois , 12 octobre 2017 /PRNewswire/ -- Cambium Networks, un grand fournisseur mondial de solutions de réseaux sans fil, a annoncé aujourd'hui que la connectivité à grande vitesse qui est déployée par les opérateurs de réseaux dans le monde entier a permis d'envoyer plus de sept millions de modules radio. Éprouvée pour soutenir l'éducation et stimuler le développement économique, la connectivité Internet à prix abordable peut désormais être rapidement déployée par des opérateurs de réseaux pour connecter toute entreprise ou communauté. Les solutions de réseau sans fil fixes de Cambium Networks couvrent des distances qui oscillent entre 2 m et 245 km ; elles tirent parti du spectre sous licence et sans licence, prennent en charge les déploiements à l'intérieur et à l'extérieur et offrent une capacité qui démarre à des kilobits par seconde pour transporter les systèmes d'acquisition et de contrôle des données (SCADA) à de multiples réseaux à micro-ondes Gigabits par seconde sous licence. Cambium Networks connecte ce qui ne l'est pas - les personnes, les lieux et les objets - depuis le nœud jusqu'au centre d'opérations du réseau

« La connectivité est primordiale pour les applications d'entreprises et résidentielles, et les opérateurs de réseaux choisissent les équipements de Cambium Networks pour fournir une connectivité fiable en permanence », a déclaré Atul Bhatnagar , président du conseil et PDG de Cambium Networks. « Ces solutions à haut débit sans fil à grande vitesse connectent les réseaux Wi-Fi publics, l'industrie, les systèmes d'éducation et les applications résidentielles. À mesure que le spectre de radiofréquence (RF) se raréfie, les opérateurs de réseaux préfèrent nos solutions parce qu'elles offrent une efficacité du spectre à la pointe du secteur et peuvent fournir le plus haut débit dans la plus petite part de spectre disponible. »

Les 7 millions de modules radio sont déployés dans le monde entier et fonctionnent dans une large gamme de marchés verticaux et d'applications. Voici quelques exemples d'innovation et de services de qualité en fonctionnement :

Un prestataire de services répond à la demande de pointe avec son module à haut débit sans fil PMP 450m Pixius Communications, située dans le Kansas , était confrontée à un trafic de pointe des clients entre 9 h à 11 h en raison des applications de streaming vidéo. Le module à haut débit sans fil PMP 450m de technologie MU-MIMO massive cnMedusa offre plus de 400 Mégabits / seconde dans un canal de 20 MHz. « Nous avons assuré des téléchargements allant jusqu'à 118 Mégabits / seconde pendant les périodes de pointe de l'utilisation des clients », a déclaré Rob Reif , directeur de la production chez Pixius Communication. « Je m'attends à ce que ces clients soient extrêmement satisfaits avec leur service Internet actuellement non plafonné à partir du point d'accès PMP 450m. »

Du Wi-Fi public partout EverestLink apporte une connectivité Wi-Fi aux écoles, entreprises et espaces résidentiels dans l'Himalaya avec un réseau de backhaul point à point et la technologie Wi-Fi cnPilot à l'intérieur et à l'extérieur. L'engagement d'Everest Link à l'égard de notre communauté ne se limite pas à fournir la connectivité dont nous avons besoin pour l'industrie touristique », a déclaré Tsering G. Sherpa, président-directeur général d'Everest Link. « Nous avons aussi commencé un programme d'enseignement à distance dans certaines écoles, car peu de professeurs ont la disponibilité nécessaire pour se rendre dans des écoles éloignées du massif himalayen. »

Améliorer l'efficacité industrielle P and R Communications, un intégrateur de systèmes de services publics aux États-Unis, a déployé cnReach™ pour fournir un réseau de backhaul sans fil destiné à la connectivité SCADA pour le compte de Fairborn Water dans l'Ohio. « La conception et la mise en œuvre du réseau cnReach se sont faites sans heurts », a déclaré Mitchell Davis , ingénieur du secteur du sans fil chez P&R Communications. « Nous avons apprécié la facilité d'installation et de fonctionnement, puisqu'il ne nous a fallu que 2 à 3 heures pour achever la mise en place des plateformes. Avoir la possibilité de fonctionner sur ISM alors que nous attendions que la licence MAS soit opérative a été un grand avantage. »

Augmenter les performances du réseau traditionnel VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÃO (VETT) est un prestataire de services Internet basé à Dourados, au Brésil, qui a des milliers de clients professionnels et particuliers dont le réseau existant s'efforçait de suivre le rythme de la demande. Pour répondre aux besoins croissants en termes de connectivité, VETT a déployé un point d'accès ePMP™ 2000 avec le logiciel ePMP. « En nous contentant de changer le point d'accès avec ePMP, sans procéder à aucun changement physique chez le client, nous avons pu multiplier le débit par six, si ce n'est plus », a déclaré Icaro Calheiros , superviseur du réseau chez VETT. « Nous avons désormais un réseau qui prend en charge le service de voix sur IP et les applications de streaming comme Netflix. »

À propos de Cambium Networks Cambium Networks est un prestataire mondial de premier plan de solutions sans fil éprouvées permettant de connecter tout ce qui ne l'est pas - les personnes, les lieux et les objets. Avec son large portefeuille de plates-formes sécurisées, fiables et extensibles à haut débit et bande étroite sans fil, Cambium Networks met à la portée de tous les prestataires de services et des opérateurs de réseaux, qu'ils soient industriels, d'entreprise ou gouvernementaux, la possibilité de construire une connectivité à prix abordable, fiable et très performante. L'entreprise dispose actuellement de plus de sept millions de radios déployées sur des milliers de réseaux exigeants dans plus de 150 pays. Basée dans la banlieue de Chicago et ayant des centres R & D aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, Cambium Networks assure ses ventes par l'intermédiaire d'un grand nombre de distributeurs mondiaux de confiance. www.cambiumnetworks.com.

