Cambium Networks conecta lo que no estÃ¡ conectado en todo el mundo con calidad accesible en banda ancha inalÃ¡mbrica

Published on: 12th Oct 2017

Acerca de Cambium Networks Cambium Networks es un proveedor internacional líder de soluciones inalámbricas confiables que conecta lo que no está conectado: personas, lugares y cosas. Mediante su amplia cartera confiable, escalable y segura de plataformas inalámbricas de banda ancha y de banda estrecha, Cambium Networks permite que todos los prestadores de servicios y operadores de redes industriales, empresariales y gubernamentales construyan conectividad accesible, confiable y de rendimiento superior. Actualmente, la empresa tiene más de siete millones de radios implementadas en miles de redes exigentes en más de 150 países. Con sede en las afueras de Chicago y con centros de investigación y desarrollo en los Estados Unidos, el Reino Unido y la India , Cambium Networks vende mediante una variedad de distribuidores globales de confianza. www.cambiumnetworks.com.

Elevación del rendimiento de las redes antiguas VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÃO (VETT) es un prestador de servicios de Internet de Dourados (Brasil) con miles de clientes empresariales y residenciales cuya red existente estaba forzada para satisfacer la demanda. Para satisfacer las crecientes necesidades de conectividad, VETT implementó un punto de acceso ePMP™ 2000 con software ePMP Elevate. "Mediante el mero reemplazo del punto de acceso por ePMP, sin cambios físicos del lado del cliente, pudimos hacer que el rendimiento real fuera al menos seis veces mejor", expresó Icaro Calheiros , supervisor de red de VETT. "Actualmente, tenemos una red que es compatible con servicio de voz por IP y aplicaciones de transmisión como Netflix".

Mejora de la eficiencia industrial P and R Communications, integrador de sistemas de servicios públicos de los Estados Unidos, montó cnReach™ para ofrecer red de soporte inalámbrica destinada a conectividad SCADA para Fairborn Water de Ohio. "El diseño y la implementación de la red cnReach fue sencillo", expresó Mitchell Davis , ingeniero inalámbrico de P&R Communications. "Disfrutamos de lo fácil que fue la instalación y la operación; en algunos sitios, se terminó en dos o tres horas. Poder operar en ISM mientras esperábamos la finalización del licenciamiento de MAS fue una gran ventaja".

Wi-Fi público en cualquier lugar EverestLink ofrece conectividad de Wi-Fi a escuelas, empresas y residencias en los Himalayas con red de retorno punto a punto y tecnología Wi-Fi para interiores y exteriores cnPilot. "El compromiso de Everest Link con nuestra comunidad no se detiene en ofrecer la conectividad que necesitamos para el sector del turismo", afirmó Tsering G. Sherpa, director ejecutivo de Everest Link. "Hemos iniciado un programa de aprendizaje a distancia en ciertas escuelas, porque pocos docentes pueden ir a las escuelas himalayas lejanas".

Cambium Networks, proveedor de soluciones de trabajo en red inal mbricas l der en el mundo, anunci hoy que la conectividad de alta velocidad que implementan los operadores de red de todo el mundo impuls la entrega de m s de siete millones de m dulos de radio. La conectividad de Internet accesible, cuya utilidad en el fomento de la educaci n y la promoci n del desarrollo econ mico est comprobada, puede implementarse con rapidez para conectar a cualquier empresa o comunidad. Las soluciones de trabajo en red inal mbricas fijas de Cambium Networks salvan distancias entre 2 m y 245 km, aprovechan tanto el espectro licenciado como el no licenciado, respaldan las instalaciones en exteriores y en interiores, y ofrecen capacidad desde kbps para transporte SCADA hasta varios Gbps de redes microondas licenciadas. Cambium Networks conecta lo que no est conectado personas, lugares y cosas desde nodos hasta NOC.

