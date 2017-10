El IEEE anuncia la selección de Stephen Welby como próximo director ejecutivo y director de Operaciones

Home >> More Operators news >> This Article

Published on: 11th Oct 2017

"Me honra y entusiasma el hecho de haber sido seleccionado para incorporarme al IEEE como director ejecutivo y COO", comentó Welby. "El IEEE es una organización que trabaja en todo el mundo para brindar apoyo a amplias comunidades de profesionales técnicos. Espero trabajar con los líderes, miembros y trabajadores profesionales del IEEE para aumentar el impacto global del IEEE, apoyar a nuestros miembros y fomentar la misión del IEEE".

Sign up for our free email news alerts

Sample Copy