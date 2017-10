IEEE ogłasza mianowanie Stephena Welby'ego na stanowisko dyrektora wykonawczego i głównego dyrektora operacyjnego

Home >> More Operators news >> This Article

Published on: 11th Oct 2017

Organizacja IEEE wraz z członkami zachęca globalną społeczność do innowacyjnych działań na rzecz wypracowania lepszego jutra. Tę misję wspiera ponad 423 000 członków w ponad 160 krajach, a także popularne publikacje, konferencje oraz działania edukacyjne i kształcenia zawodowego. Organizacja IEEE jest źródłem informacji w zakresie inżynierii, informatyki i technologii na całym świecie. Organizacja IEEE sponsoruje ponad 1800 corocznych konferencji i wydarzeń oraz wydaje prawie jedną trzecią wszystkich publikacji technicznych w zakresie inżynierii elektrycznej, informatyki i elektroniki. Ponadto organizacja wypracowuje międzynarodowe standardy, w tym znany standard IEEE 802® dotyczący lokalnych, miejskich i obszarowych sieci, w tym Ethernet i Wireless LAN (Wi-Fi®).

- Jestem zaszczycony wyborem i nie mogę doczekać się objęcia stanowiska dyrektora wykonawczego i operacyjnego w IEEE - skomentował sam Welby. - IEEE to organizacja o międzynarodowym zasięgu, która wspiera dużą społeczność ekspertów technicznych. Z przyjemnością będę współpracował z kierownictwem, członkami i pracownikami IEEE w celu zwiększenia globalnego zasięgu organizacji, wspierania członków i wprowadzania misji organizacji w życie - dodał nowy dyrektor.

- Stephen Welby ma doświadczenie i pasję konieczne do przewodzenia IEEE w przyszłości - skomentowała Karen Bartleson , prezes i główna dyrektor wykonawcza organizacji IEEE. - Stephen jest dynamicznym liderem, a misja IEEE jest dla niego bardzo ważna. Przez współpracę z radą dyrektorów Stephen będzie pracował nad powszechnym uznaniem IEEE za organizację reprezentującą społeczność techniczną oraz za kluczowy organ w rozwoju i implementacji przełomowych technologii - dodała prezes.

Sign up for our free email news alerts

Sample Copy