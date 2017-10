L'IEEE annonce que Stephen Welby sera son prochain directeur général et directeur des opérations

Aujourd'hui, IEEE, la plus grande organisation professionnelle mondiale d'ing nieurs, de scientifiques et de sp cialistes assimil s d di e au progr s de la technologie pour le bienfait de l'humanit , a annonc que Stephen Welby allait devenir son directeur g n ral et directeur des op rations compter du 2 janvier 2018.

« Stephen Welby a l'expérience et la passion pour diriger l'IEEE vers l'avenir », explique Karen Bartleson , PDG de l'IEEE. « C'est un leader dynamique qui est fortement attaché à la mission de l'IEEE. En collaboration avec le conseil de direction, Stephen s'assurera que l'IEEE est universellement reconnue comme la voix de la communauté technique dans le monde entier et comme un agent incontournable de la mise au point et la mise en œuvre de technologies émergentes et de rupture. »

« Je suis honoré et très heureux d'avoir été choisi pour rejoindre l'IEEE comme directeur général et directeur des opérations », ajoute Welby. « L'IEEE est une organisation qui œuvre à l'échelle mondiale pour soutenir de vastes communautés de professionnels techniques. Je suis impatient de travailler avec la direction de l'IEEE, ses membres et son personnel professionnel afin de renforcer l'impact mondial de l'IEEE, de soutenir ses membres et de promouvoir la mission de l'IEEE. »

Tout récemment, Welby était encore le Secrétaire adjoint américain à la Défense pour la recherche et l'ingénierie. Responsable de la technologie pour le Département américain de la Défense, il a été à la tête d'une des plus grandes organisations de recherche, de développement et d'ingénierie au monde. Son expérience technique inclut la mise au point de systèmes aéronautiques et spatiaux, de robotique, d'apprentissage automatique, de logiciels hautes performances et de détection à la pointe de la technologie.

L'IEEE et ses membres mobilisent une communauté mondiale pour qu'elle innove en faveur de lendemains meilleurs, en comptant sur plus de 423 000 membres dans plus de 160 pays, et sur ses publications fréquemment citées, conférences, et activités professionnelles et éducatives. L'IEEE est une voix digne de confiance pour l'information sur l'ingénierie, le calcul et la technologie à travers le monde. L'IEEE parraine plus de 1 800 conférences et événements annuels et publie près d'un tiers de la littérature technique mondiale dans les domaines de l'électrotechnique, de l'informatique et de l'électronique. L'IEEE élabore également des normes internationales qui incluent l'importante norme IEEE 802® pour les réseaux locaux, métropolitains et autres, y compris Ethernet et Wireless LAN (Wi-Fi®).

A propos de l'IEEE

L'IEEE est la plus grande organisation professionnelle au monde dédiée au progrès de la technologie pour le bienfait de l'humanité. Grâce à ses publications fréquemment citées, conférences, normes technologiques, activités professionnelles et éducatives, l'IEEE constitue la référence dans un grand nombre de domaines allant des systèmes aérospatiaux, ordinateurs et télécommunications au génie biomédical, à l'électricité et à l'électronique grand public. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.ieee.org

Contact médias : Monika Stickel m.stickel@ieee.org, +1-732-562-6027

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/569366/IEEE_Logo.jpg

SOURCE IEEE

http://www.ieee.org