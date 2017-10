IEEE oznamuje, že do pozície nového výkonného a prevádzkového riaditeľa si zvolila Stephena Welbyho

Home >> More Operators news >> This Article

Published on: 11th Oct 2017

„Stephen Welby má skúsenosti aj vášeň potrebnú pre vedenie IEEE v budúcnosti," povedala Karen Bartlesonová, prezidentka a výkonná riaditeľka spoločnosti IEEE. „Je dynamickým lídrom, ktorý chce napĺňať poslanie organizácie IEEE. V spolupráci so správnou radou sa Stephen zasadí, aby sa IEEE stala všeobecne uznávaným hlasom globálnej technickej komunity a podstatným prispievateľom k vývoju a implementácii novovznikajúcich a disruptívnych technológií."

PISCATAWAY, New Jersey , 11. okt IEEE, najv ia odborn technick organiz cia na svete, ktor sa venuje pokrokovej technol gii v prospech udstva, dnes ozn mila, e do poz cie v konn ho a prev dzkov ho riadite a si od 2. janu ra 2018 zvolila Stephena Welbyho.

Sign up for our free email news alerts

Sample Copy