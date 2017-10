Organizace IEEE oznámila výběr Stephena Welbyho na pozici příštího výkonného a provozního ředitele

Home >> More Operators news >> This Article

Published on: 11th Oct 2017

„Stephen Welby má zkušenosti a vášeň potřebnou pro vedení organizace IEEE do budoucnosti," uvedla Karen Bartleson , předsedkyně a generální ředitelka organizace IEEE. „Je to dynamický vůdce se silným vztahem k poslání IEEE. Ve spolupráci s představenstvem může Stephen zajistit, aby organizace IEEE byla všeobecně uznávána jako hlas globální technické komunity a zásadním přispívatelem k vývoji a implementaci vznikajících a rušivých technologií."

PISCATAWAY, New Jersey , 11. IEEE, nejv t sv tov technick profesn organizace in en r , v dc a p buzn ch odborn k , kte se zab vaj v vojem technologi ve prosp ch lidstva, dnes ozn mila, e Stephen Welby se stane dne 2. ledna 2018 jej m v konn m a provozn m editelem (COO).

