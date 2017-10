El Alcatel IDOL 5, Exclusivamente en Cricket Wireless, Ofrece las Funciones Premium Que Tu Deseas por una FracciÃ³n del Precio de las Mejores Marcas de Hoy

Home >> More Operators news >> This Article

Published on: 5th Oct 2017

4 Llamadas y mensajes de los Estados Unidos a los Territorios del Norte de Canadá no incluidos. Visiten https://www.cricketwireless.com/mexico-and-canada-roaming-plans.html para detalles

2 No disponible para todas las canciones.

1 Basado en la cobertura general en los Estados Unidos. Se requiere un smartphone compatible. Cobertura no disponible en todas partes. La cobertura 4G LTE no es equivalente a la cobertura total de la red.

Cricket es una subsidiaria de AT&T Inc. La cobertura no se encuentra disponible en todos los lugares. © 2017 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logo de Cricket son marcas registradas bajo la licencia de Cricket Wireless LLC.

El procesador potente de Octa-Core y la velocidad 4G LTE de la red de Cricket1, combinado con la batería de carga rápida, te permite mantenerte conectado durante todo el día. Disfruta de funciones convenientes, como la pantalla reversible, Android 7.0 Nougat con Google Assistant, NFC para hacer pagos desde su smartphone, y la exclusiva Alcatel NOW Key que lanza al instante sus aplicaciones más utilizadas - todo combinado para proporcionar lo que siempre quiso, todo en un mismo teléfono.

ATLANTA , 5 de octubre de 2017 PRNewswire HISPANIC PR WIRE Porque pagar as $800 o m s por un smartphone premium con una c mara y sistema de sonido excelente, cuando puedes disfrutar esas funciones en un smartphone que cuesta menos de $200 Estudiantes universitarios, profesionales, y parejas j venes encontraran todo el entretenimiento que desean, con las caracter sticas que necesitan, en el nuevo smartphone Alcatel IDOL 5, disponible exclusivamente en tiendas de Cricket Wireless o en cricketwireless.com comenzando el 27 de octubre de 2017 por $199 .

Sign up for our free email news alerts

Sample Copy