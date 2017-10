S O que o futuro da intelig ncia artificial e da rob tica nos reserva como avan ar de forma a garantir impacto positivo na vida das pessoas. Estes foram alguns dos aspectos abordados pelo Instituto de Engenheiros El tricos e Eletr nicos (IEEE) na palestra "Como podemos criar sistemas de automa o e rob tica de forma tica" com Prof. Edson Prestes , da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em rob tica e membro s nior do IEEE, durante a Futurecom, evento de telecomunica es, TI e infraestrutura de internet do Brasil, que se encerra hoje.

O mundo passa por uma mudança irreversível: um número crescente de robôs coexistirá junto aos humanos, como assistentes pessoais ou empregados em fábricas. Especialistas afirmam que as leis trabalhistas precisam ser revisadas para, futuramente, garantir empregos às pessoas, supostamente ameaçadas pela chamada "Revolução Industrial 4.0".

Ph.D. em Ciência da Computação, Professor Prestes afirma que é extremamente importante estabelecer padrões éticos em robótica para desenvolver soluções que assegurem segurança, confiança e bem-estar de todos que entrarão em contato com sistemas do futuro. "Podemos construir laços emocionais com máquinas com mais frequência do que imaginamos. Quantos de nós fomos influenciados por personagens fictícios em livros ou novelas? Acredito que esses mesmos sentimentos existirão em relação às máquinas. Quais serão as consequências psicológicas se esse robô for removido da vida de uma pessoa?, questiona o professor.

"Os padrões éticos levarão ao desenvolvimento responsável da tecnologia, o que é essencial quando consideramos que o objetivo da tecnologia é maximizar o padrão e a qualidade de vida das pessoas", conclui Prestes, também presidente do grupo de trabalho IEEE SA / RAS P7007 Ontological Standards for Ethically Driven Robotics and Automation Systems.

