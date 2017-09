Seaborn Networks y Aqua Comms se asocian para ofrecer una ruta submarina de siguiente generación entre América del Sur y Europa

Home >> More Operators news >> This Article

Published on: 29th Sep 2017

Aqua Comms DAC es el propietario y operador del cable transatlántico AEConnect y del cable del Mar de Irlanda , CeltixConnect. La compañía fue fundada con la visión de desarrollar, adquirir o fusionar redes submarinas de cables de fibra óptica, a efectos de ofrecer soluciones de capacidad de red a los medios globales, proveedores de contenidos y empresas de IT (tecnología de la información). Para conocer más detalles acerca de Aqua Comms y su nuevo sistema de cable submarino transatlántico, AEConnect, ingrese a www.AquaComms.com.

BOSTON Y DUBL Seaborn Networks ("Seaborn") el operador y due o de la red submarina de fibra ptica m s directa entre S o Paulo y Nueva York y Aqua Comms DAC ("Aqua Comms") el operador de la primera red submarina dedicada de fibra ptica en Irlanda que interconecta a Nueva York , Dubl n y Londres, anunciaron hoy la formaci n de una alianza estrat gica para ofrecer una nueva ruta submarina de siguiente generaci n entre Am rica del Sur y Europa. A partir de ahora, el sistema de cable submarino Seabras 1 de Seaborn se interconecta directamente con la red de cable submarino America Europe Connect 1 (AEConnect) de Aqua Comms. La oferta est disponible exclusivamente a trav s de Seaborn y Aqua Comms.

