Seaborn Networks e Aqua Comms se associam para oferecer rota submarina de prÃ³xima geraÃ§Ã£o entre a AmÃ©rica do Sul e a Europa

Os sistemas de cabos submarinos Seabras 1, da Seaborn, e AEConnect, da Aqua Comms, agora interconectam se para criar a mais nova rota entre S o Paulo e Londres

BOSTON e DUBLIN , 29 de setembro de 2017 /PRNewswire/ -- A Seaborn Networks ("Seaborn"), a proprietária-operadora da mais direta rede de fibras submarinas entre São Paulo e Nova York , e a Aqua Comms DAC ("Aqua Comms"), a operadora da primeira rede exclusiva de fibra ótica submarina da Irlanda, interconectando Nova York , Dublin e Londres, anunciaram hoje a formação de uma aliança estratégica para fornecer uma rota submarina, nova e de próxima geração, entre a América do Sul e a Europa. O sistema de cabos submarinos Seabras-1, da Seaborn, agora se interconecta diretamente com a rede de cabos submarinos da Aqua Comms, America-Europe Connect-1 (AEConnect). A oferta está exclusivamente disponível através da Seaborn e da Aqua Comms.

Seabras-1, da Seaborn, oferece a mais rápida rota entre a área metropolitana de Nova York-Nova Jersey e São Paulo. AEConnect, da Aqua Comms, oferece a mais nova e mais direta rota entre Nova York e Londres, via Dublin. Os dois sistemas de cabos submarinos vão se interconectar em Secaucus, Nova Jersey , na posição do principal centro de operações de rede da Seaborn. Tanto a Seaborn e a Aqua Comms oferecem backhaul geograficamente diverso e uma variedade de localizações de pontos de presença (Points of Presence - PoP, em inglês) nas áreas metropolitanas relacionadas com suas locações de aterrissagem.

Os clientes poderão contratar os serviços, tanto por meio da Seaborn ou da Aqua Comms, para receber os benefícios integrais desta rota da América do Sul para a Europa combinada.

Esta aliança estratégica oferece uma série de benefícios para os clientes, incluindo:

"Nós estamos extremamente satisfeitos com a parceria com a Aqua Comms para oferecer esta rota, da Europa para a América do Sul, que estabelece um precedente", disse Larry Schwartz , CEO da Seaborn Networks . "Nossas organizações são como operadoras que pensam igual, com uma visão compartilhada sobre como oferecer as melhores soluções da categoria para empresas de telecomunicações, provedores de conteúdo, ISPs, governos e empresas".

"A Aqua Comms e a Seaborn compartilham a herança e um etos comum para eficazmente fornecer soluções flexíveis e confiáveis de conectividade para o mercado de telecomunicações do Atlântico", observou Nigel Bayliff , CEO da Aqua Comms. "Nós duas nos especializamos no desenvolvimento, construção e operação de modernos e sofisticados sistemas de cabos submarinos, e a parceria nos ajudará a oferecer aos clientes os benefícios conjuntos de ambas as redes".

A aliança estratégica entre a Seaborn e a Aqua Comms também se relaciona com os futuros sistemas e ramificações que cada uma das partes poderá subsequentemente construir e operar, oferecendo assim o máximo de flexibilidade para os respectivos clientes de cada operadora.

Para mais informações sobre a Seaborn Networks, visite www.seabornnetworks.com.

Para mais informações sobre a Aqua Comms, visite www.aquacomms.com/ ou envie um e-mail para media@aquacomms.com.

Sobre a Seaborn Networks

A Seaborn Networks é uma importante desenvolvedora-proprietária-operadora de sistemas independentes de cabos submarinos de fibra ótica, incluindo Seabras-1, entre Nova York e São Paulo, e ARBR, entre São Paulo e Buenos Aires (projetado pronto para serviço para o quarto trimestre de 2018). A Seaborn foi fundada por bem-sucedidos executivos de cabos submarinos, com experiência em projetar, construir, financiar e operar muitas das maiores redes submarinas e terrestres. Para saber mais sobre a Seaborn Networks e seu novo sistema de cabos submarinos Brasil - EUA, Seabras-1, visite www.seabornnetworks.com.

Sobre a Aqua Comms DAC

A Aqua Comms DAC é a proprietária e operadora do cabo transatlântico AEConnect e do cabo do Mar da Irlanda , CeltixConnect, e foi fundada com uma visão de construir, adquirir ou fundir-se com redes submarinas de cabos de fibra ótica para oferecer soluções de rede capacitadas para a mídia global, provedores de conteúdo e empresas de TI. Para saber mais sobre a Aqua Comms e seu novo sistema transatlântico de cabos submarinos, AEConnect, visite www.AquaComms.com.

Contatos de mídia: Kate Wilson , Seaborn Networks Tel.: +1 978 471 3169 E-mail: kate.wilson@seabornnetworks.com

iMiller Public Relations for Aqua Comms Tel.: +1 866 307 2510 pr@imillerpr.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/564494/Seabras_1___Aquacomms_GE__Hi_Res.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/564518/SEABORN_LOGO_STRAPLINE_2.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/564495/Aqua_Comms_RGB__1_Logo.jpg

FONTE Seaborn Networks

SOURCE Seaborn Networks

http://www.seabornnetworks.com $page_length='long'; ?>