Abranet faz a ponte para ISPs inovarem na Futurenet

S As oportunidades para inovar em parceria com startups, m dias e grandes companhias, universidades, aceleradoras e empresas de venture capital ser o destaque na Futurenet evento voltado para Provedores de Servi os de Internet (ISPs) que a Associa o Brasileira de Internet (Abranet) promove no dia 2 de outubro, durante o Futurecom 2017. "A programa o focada naquilo que realmente interessa aos ISPs, mostrando oportunidades de neg cios para quem nem imagina que elas existem ou s o acess veis", destaca Eduardo Parajo , presidente da entidade.

Na parte da manhã, ocorre uma série de pitches nos quais as startup terão três minutos para convencer os presentes que suas tecnologias valem uma parceria. Na sequência, um painel abordará a forma como as empresas de base tecnológica operam em parceria com pequenas, médias e grandes companhias. Participam deste debate representantes da Abranet, do Sebrae SP, da Qualcomm e da Liga Ventures.

A manhã termina com uma palestra sobre como as empresas de internet podem realizar atividades de pesquisa e desenvolvimento em parceria com a Unicamp, com destaque para a possibilidade de as empresas instalarem seus laboratórios no Parque Científico e Tecnológico da Universidade. A apresentação é complementada por um case prático desta interação: a Neger Telecom compartilhará a experiência da construção do primeiro laboratório brasileiro dedicado a drones, contramedidas e segurança espectral.

À tarde será a vez de empresas já consolidadas no mercado apresentarem suas soluções e cases: Telecall contará sobre sua experiência em ser a operadora oficial da Internet no Rock in Rio; Cylk IT mostrará como aumentar as oportunidades de negócios usando as soluções TEJAS em LTE e transporte óptico; Kathrein Brasil apresentará as tendências tecnológicas na implantação de Redes DAS; entre outras empresas.

O evento também abordará a reforma trabalhista e seus reflexos no setor, assunto que será objeto de uma palestra do Sindicato das Empresas de Internet do Estado de São Paulo (Seinesp). Nos demais dias, as atividades da Abranet continuam em seu estande no Futurecom, com diversas empresas associadas apresentando seus serviços e produtos.

Serviço: A Futurenet será realizada no dia 2/10, das 9h às 18h, no Auditório México, no Transamérica Expo Center, no Futurecom 2017. Veja a programação neste link: http://agenda.futurecom.com.br/pt/2017/2 . A participação é aberta e gratuita, mas é necessário solicitar o código de inscrição pelo e-mail: gerente@abranet.org.br .

Abranet (11) 5549-1863 / 5081-5237 www.abranet.org.br

