Untamed Sports llega al Treasure Valley a travÃ©s de Idaho TV 22 KRID

Published on: 29th Sep 2017

SOURCE Olympusat, Inc.

FUENTE Olympusat, Inc.

La audiencia de Idaho TV 22 KRID ahora puede disfrutar de más contenido al aire libre y entretenimiento, incluyendo programas favoritos como Charlie Moore : No Offense, Honda Racing, Pro Watercross, Sledhead, Fish TV, Birding Adventures, y Safari Hunters Journal.

WEST PALM BEACH, Florida , 29 de septiembre de 2017 PRNewswire HISPANIC PR WIRE Olympusat, Inc., una de las mayores compa as de medios independiente que se especializa en la propiedad, distribuci n, producci n y servicios t cnicos de cadenas en ingl s y en espa ol, anunci que Untamed Sports, la cadena de televisi n dise ada espec ficamente para los amantes de los deportes al aire libre y la recreaci n, se lanzar el pr ximo domingo, 1 de octubre en Idaho TV 22 KRID.

