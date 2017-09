Supermicro presenta la más amplia cartera de sistemas optimizados para GPU NVIDIA Tesla V100

Con las mejores prestaciones de su clase, como la m xima densidad de GPU, compatibilidad NVLink de pr xima generaci n, adem s de un servicio y asistencia internacionales, la cartera ampliada de sistemas para GPU de Supermicro le ofrece a los clientes la capacidad exclusiva de conjugar sus requisitos de cargas de trabajo y centros de datos para conseguir la m s ptima configuraci n del sistema

SAN JOSÉ, California , 28 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), un líder mundial en soluciones de computación, almacenamiento y redes para empresas, así como en la computación verde, ha anunciado hoy la compatibilidad con los aceleradores PCI-E para las GPU NVIDIA Tesla V100 y V100 SXM2 dentro de su cartera líder de plataformas de servidor GPU.

Los nuevos sistemas en 4U con la nueva generación de interconexión NVIDIA NVLink™, optimizados para un rendimiento global, proporcionan la máxima aceleración para plataformas paralelas de elevado rendimiento como la inteligencia artificial (IA), aprendizaje profundo, sistemas de vehículos autónomos y de energía e ingeniería/ciencia. El SuperServer 4028GR-TXRT, con soporte para ocho aceleradores de GPU NVIDIA Tesla P100 SXM2, proporciona el mayor ancho de banda posible de GPU a GPU para clústeres de HPC de misión crítica y cargas de trabajo a hiperescala. Al incorporar la última tecnología GPU de interconexión NVIDIA NVLink con un ancho de banda que supera cinco veces el que ofrecen los PCI-E 3.0, este sistema presenta una GPU independiente y una CPU con diseño térmico por zonas, lo que proporciona un rendimiento sin fallos y estabilidad incluso al procesar las cargas de trabajo más exigentes.

De manera similar, el sistema SuperServer 4028GR-TRT2 con rendimiento optimizado admite hasta 10 aceleradores PCI-E Tesla V100 dentro del complejo e innovador diseño de PCI de raíz única optimizado para GPU, y que mejora de manera exponencial el rendimiento de comunicación de GPU de punto a punto. Para conseguir una mayor densidad, los sistemas SuperServer 1028GQ-TRT admiten hasta cuatro aceleradores PCI-E para la GPU Tesla V100 en una configuración de rack en 1U. Las potentes estaciones de trabajo 7049GP-TRT, ideales para medios, entretenimiento, generación de imágenes sanitarias y aplicaciones de representación, admiten hasta cuatro aceleradores de GPU NVIDIA Tesla V100.

"Supermicro ha diseñado los sistemas de GPU más optimizados para aplicaciones y ofrece la más nutrida selección de servidores y estaciones de trabajo optimizados para GPU del sector", dijo Charles Liang , presidente y consejero delegado de Supermicro. "Nuestras soluciones de computación de elevado rendimiento permiten escalar los clústeres informáticos en campos como el aprendizaje profundo, la ingeniería y de la ciencia para acelerar sus cargas de trabajo más exigentes y permitir unos tiempos de resultado más rápidos y, a la vez, conseguir el máximo rendimiento por vatio, por pie cuadrado y por dólar. Con nuestras más recientes innovaciones, en las que se incorporan los nuevos los aceleradores PCI-E para las GPU NVIDIA V100 y V100 SXM2 en sistemas en 1U y 4U de rendimiento optimizado con NVLink de próxima generación, nuestros clientes son capaces de acelerar sus aplicaciones e innovaciones para ayudar a resolver algunos de los retos más complejos y desafiantes del mundo".

"Los nuevos servidores de alta densidad de Supermicro están optimizados para aprovechar al máximo las nuevas GPU NVIDIA Tesla V100 de centros de datos con las que proporcionar tanto a clientes empresariales como HPC todo un nuevo nivel de eficiencia computacional", afirmó Ian Buck , vicepresidente y director general del Grupo de Computación Acelerada de NVIDIA. "Los nuevos SuperServers ofrecen un rendimiento radicalmente mayor para analíticas de datos muy intensivas en términos informáticos, aplicaciones de aprendizaje profundo y otras de carácter científico, además de minimizar el consumo de energía".

Con la convergencia de las analíticas de datos masivos, las más recientes arquitecturas de GPU NVIDIA y unos algoritmos mejorados de aprendizaje automático, las aplicaciones de aprendizaje profundo requieren la potencia de procesamientos de diferentes GPU que deben ser capaces de comunicarse de manera eficiente y eficaz para poder ampliar la red de GPU. El sistema de GPU de raíz única de Supermicro permite la comunicación eficaz entre diferentes GPU para minimizar la latencia y maximizar el rendimiento, tal y como lo demuestran las pruebas NCCL de ancho de banda de punto a punto.

Para obtener toda la información sobre las líneas de sistemas para GPU NVIDIA de Supermicro, visite https://www.supermicro.com/products/nfo/gpu.cfm.

Siga a Supermicro en Facebook y Twitter para recibir las últimas noticias y anuncios.

Acerca de Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI) Supermicro® (NASDAQ: SMCI), la empresa de innovación líder en tecnologías de servidor de alto rendimiento y elevada eficiencia es un proveedor de primer orden de servidores avanzados Server Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI empresarial, Hadoop/datos masivos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro está comprometida con la protección del medio a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y provee a sus clientes las soluciones más eficientes en términos energéticos y respetuosas con el medio disponibles en el mercado.

Supermicro, SuperServer, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

SMCI-F

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/562641/eBlast_2017_09_Volta_GPU_white.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.

http://www.supermicro.com $page_length='long'; ?>