Supermicro introduce un ampio portafoglio di sistemi GPU ottimizzati per le GPU NVIDIA Tesla V100

SAN JOSE, California , 27 settembre 2017 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), azienda leader mondiale per le soluzioni di calcolo, storage e di rete e le tecnologie di calcolo ecologiche, ha annunciato oggi il supporto per le GPU NVIDIA Tesla V100 PCI-E e V100 SXM2 disponibili nel suo portafoglio, leader del settore per le piattaforme server GPU.

Per poter usufruire di un'accelerazione massima per applicazioni altamente parallele come l'intelligenza artificiale (AI), apprendimento profondo, sistemi di veicoli autonomi, energia e ingegneria/scienza, il nuovo sistema 4U di Supermicro con NVIDIA NVLink™ di prossima generazione è ottimizzato per offrire prestazioni globali. SuperServer 4028GR-TXRT supporta otto acceleratori GPU NVIDIA Tesla V100 SXM2 con ampiezza di banda GPU-a-GPU massima per cluster HPC e carichi di lavoro iperscalabili importanti. Integrando la tecnologia di interconnessione GPU NVIDIA NVLink più recente con una banda cinque volte superiore a PCI-E 3.0, questo sistema dispone di un design a regione termica per GPU e CPU indipendente, che garantisce prestazioni senza compromessi e stabilità nei carichi di lavoro più esigenti.

Allo stesso modo, il sistema 4U SuperServer 4028GR-TRT2 ottimizzato per offrire prestazioni può supportare fino a 10 acceleratori PCI-E Tesla V100 con design PCI-E a singola radice complessa ottimizzato per GPU e innovativo di Supermicro che migliora in maniera incredibile le prestazioni delle comunicazioni peer-to-peer della GPU. Per una densità sempre più alta, SuperServer 1028GQ-TRT supporta fino a quattro acceleratori GPU PCI-E Tesla V100 in uno spazio rack di tipo 1U. Ideale per applicazioni multimediali, intrattenimento, immagini mediche e rendering, la potente workstation 7049GP-TRT supporta fino a quattro acceleratori GPU NVIDIA Tesla V100.

"Supermicro progetta sistemi GPU ottimizzati per diverse applicazioni e offre la più ampia scelta di server e workstation ottimizzati per GPU nel settore," ha dichiarato Charles Liang , Presidente e Amministratore Delegato di Supermicro. "Le nostre soluzioni di calcolo a elevate prestazioni consentono ai settori dell'apprendimento profondo, della progettazione e scientifico di scalare i cluster di calcolo per accelerare l'elaborazione dei carichi di lavoro più impegnativi e ridurre di molto i tempi per conseguire i risultati con prestazioni massime per watt, per piede quadrato e per dollaro. Grazie alle nostre innovazioni più recenti che integrano le nuove GPU NVIDIA V100 PCI-E e V100 SXM2 nei sistemi 1U e 4U ottimizzati per le prestazioni con NVLink di prossima generazione, i nostri clienti possono accelerare le proprie applicazioni e innovazioni per aiutare a risolvere i problemi più complessi e le sfide del mondo."

"I nuovi server a elevata densità di Supermicro sono ottimizzati per sfruttare completamente le nuove GPU NVIDIA Tesla P100 dei centri dati per offrire alle aziende e ai clienti HPC un livello completamente nuovo quando si parla di efficienza di calcolo," ha dichiarato Ian Buck , Vice Presidente e Direttore Generale di Accelerated Computing Group in NVIDIA. "I nuovi SuperServer offrono velocità estremamente elevate per l'analisi dei dati che richiedono calcoli molto intensivi, apprendimento profondo e applicazioni scientifiche con un consumo di energia minimo."

Grazie alla convergenza dell'analisi di Big Data, delle architetture NVIDIA GPU più recenti e degli algoritmi di apprendimento automatico, le applicazioni di apprendimento profondo richiedono la potenza di elaborazione di più GPU che devono comunicare in modo efficiente per espandere la rete GPU. Il sistema GPU a radice singola di Supermicro consente a più GPU di comunicare in modo efficiente per ridurre la latenza e avere il massimo della velocità misurata da NCCL P2PBandwidthTest.

