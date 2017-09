Supermicro führt breitestes Angebot an optimierten GPU-Systemen für NVIDIA Tesla V100 GPUs ein

Durch Bereitstellung der besten Funktionen in ihrer Klasse, darunter maximale GPU Dichte, Unterst tzung von NVLink der n chsten Generation sowie globaler Service und Support, bietet das ausgedehnte Angebot an Supermicro GPU Systemen Kunden die einzigartige F higkeit, ihre Anforderungen bei der Arbeitslast und in Rechenzentren mit der optimalsten Konfiguration zusammenzubringen

SAN JOSE, Kalifornien, 27. September 2017 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein weltweit führendes Unternehmen in Rechen-, Speicher- und Netzwerktechnologien und Green Computing, hat heute die Unterstützung für NVIDIA Tesla V100 PCI-E und V100 SXM2 GPUs auf seinen in der Branche führenden GPU-Serverplattformen angekündigt.

Mit seiner Eignung für eine maximale Beschleunigung von hochgradig parallel laufenden Anwendungen, wie Künstliche Intelligenz (KI), Deep Learning, autonome Fahrsysteme, Energie sowie Ingenieur- und andere Wissenschaften, ist das neue 4U-System von Supermicro mit NVIDIA NVLink™ der nächsten Generation für eine optimale Gesamtleistung ausgelegt. Der SuperServer 4028GR-TXRT unterstützt acht NVIDIA Tesla V100 SXM2 GPU-Beschleuniger mit maximaler GPU-to-GPU-Bandbreite für wichtige HPC-Cluster und Hyperscale-Arbeitslast. Durch die Einbindung der jüngsten NVIDIA NVLink GPU-Verbindungstechnik mit einer mehr als fünf Mal so großen Bandbreite wie bei PCI-E 3.0 verfügt dieses System über ein Design mit unabhängigen thermischen Zonen für GPU und CPU, wodurch eine kompromisslose Leistung und Stabilität auch unter den anspruchsvollsten Arbeitslasten sichergestellt wird.

Ganz ähnlich kann das leistungsoptimierte 4U SuperServer 4028GR-TRT2-System bis zu 10 PCI-E Tesla V100-Beschleuniger zusammen mit dem innovativen und GPU-optimierten Single Root Complex-Design für PCI-E unterstützen, wodurch die GPU-Leistung bei der Peer -to-Peer-Kommunikation extrem verbessert wird. Für eine sogar noch größere Dichte unterstützt der SuperServer 1028GQ-TRT bis zu vier PCI-E Tesla V100 GPU-Beschleuniger, wofür es nur 1U des Rack-Platzes bedarf. Die starke 7049GP-TRT-Workstation unterstützt bis zu vier NVIDIA Tesla V100 GPU-Beschleuniger und ist damit ideal für Medien, medizinische Bildgebung und Anwendungen zum Rendering.

„Supermicro entwickelt branchenweit die meisten für Anwendungen optimierten GPU-Systeme und bietet die größte Auswahl an GPU-optimierten Servern und Workstations", sagte Charles Liang , Präsident und CEO von Supermicro . „Unsere hochleistungsfähigen Rechenlösungen sind für das Arbeiten auf den Gebieten Deep Learning, Ingenieur- und anderen Wissenschaften geeignet, wodurch hier die Rechencluster ausgedehnt werden können, um die anspruchsvollsten Arbeitslasten in den genannten Bereichen schneller bearbeiten und Ergebnisse in den kürzesten Zeiten mit maximaler Leistung je Watt, je Quadratmeter und je investiertem Dollar erzielen zu können. Dank unseren jüngsten Innovationen, die die neuen NVIDIA V100 PCI-E und V100 SXM2 GPUs in leistungsoptimierten 1U und 4U-Systemen mit NVLink der nächsten Generation einbinden, können unsere Kunden ihre Anwendungen und Innovationen beschleunigen, um dabei zu helfen, die komplexesten und herausforderndsten Probleme der Welt zu lösen."

„Die neuen hochdichten Server von Supermicro sind dafür optimiert, um die neuen NVIDIA Tesla V100-GPUs für Rechenzentren voll zu nutzen, damit Unternehmen und HPC-Kunden ein völlig neues Niveau bei der Recheneffizienz angeboten werden kann", sagte Ian Buck , Vice President und Geschäftsführer der Accelerated Computing Group bei NVIDIA. „Die neuen SuperServers liefern einen extrem höheren Durchsatz für rechenintensive Datenanalysen, Deep Learning und wissenschaftliche Anwendungen und minimieren gleichzeitig den Energieverbrauch."

Mit der Konvergenz von Big Data Analytics, den neuesten NVIDIA GPU-Architekturen, und mit besseren Algorithmen beim Maschinellen Lernen brauchen Deep-Learning-Anwendungen die Verarbeitungsstärke von vielen GPUs, die effizient und effektiv kommunizieren müssen, um das GPU-Netzwerk zu erweitern. Das Single-Root-GPU-System von Supermicro erlaubt es einer Vielzahl von GPUs, effizient zu kommunizieren, womit Latenzen minimiert und der Durchsatz maximiert wird, wie es der NCCL P2PBandwidthTest ergab.

Umfassende Informationen zu den Produktserien des Supermicro NVIDIA GPU-Systems erhalten Sie unter https://www.supermicro.com/products/nfo/gpu.cfm.

