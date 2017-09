Supermicro présente le plus vaste portefeuille de systèmes de GPU optimisés pour les GPU Tesla V100 de NVIDIA

Offrant les meilleures fonctionnalit s de sa cat gorie, et notamment une densit maximale de GPU, la prise en charge de la prochaine g n ration de NVLink ainsi qu'un service et un support mondiaux, le vaste portefeuille de syst mes GPU de Supermicro offre aux clients la capacit unique de faire correspondre leur charge de travail et les exigences de leurs centres de donn es la configuration optimale du syst me

SAN JOSÉ, Californie, le 27 septembre 2017 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ : SMCI), le leader mondial de solutions informatiques, de stockage et de réseau dédiées aux entreprises ainsi que de technologie d'informatique verte, a annoncé aujourd'hui la prise en charge des GPU Tesla V100 PCI-E et V100 SXM2 de NVIDIA sur son portefeuille de plateformes de serveurs GPU leader de l'industrie.

Destiné à l'accélération maximale d'applications hautement parallèles comme l'intelligence artificielle (AI), l'apprentissage profond, les systèmes de véhicules autonomes, l'énergie et l'ingénierie/la science, le nouveau système 4U de Supermicro doté du NVLink™ de NVIDIA de prochaine génération est optimisé pour des performances globales. Le SuperServer 4028GR-TXRT prend en charge huit accélérateurs GPU Tesla V100 SXM2 de NVIDIA avec une bande passante GPU à GPU maximale pour les grappes HPC importantes et les charges de travail à très grande échelle. Intégrant la toute dernière technologie d'interconnexion de GPU NVLink de NVIDIA avec une bande passante plus de cinq fois supérieure à celle de PCI-E 3.0, ce système est doté d'une conception de segmentation thermique GPU et CPU indépendante qui garantit des performances et une stabilité sans compromis lors des charges de travail les plus exigeantes.

De même, les performances optimisées du système 4U SuperServer 4028GR-TRT2 peuvent prendre en charge jusqu'à 10 accélérateurs PCI-E Tesla V100 grâce à la conception PCI-E innovante et complexe à racine simple optimisée pour les GPU de Supermicro qui améliore considérablement les performances de communication paire à paire des GPU. Pour une meilleure densité, le SuperServer 1028GQ-TRT prend en charge jusqu'à quatre accélérateurs GPU PCI-E Tesla V100 dans un espace de rack de seulement 1U. Idéale pour les applications média, de divertissement, d'imagerie médicale et de rendu, la puissante station de travail 7049GP-TRT prend en charge jusqu'à quatre accélérateurs GPU Tesla V100 GPU de NVIDIA.

« Supermicro conçoit des systèmes de GPU les plus optimisés pour les applications et offre le plus vaste choix de serveurs et de stations de travail optimisés pour les GPU de l'industrie », a déclaré Charles Liang , président-directeur général de Supermicro. « Nos solutions informatiques hautes performances permettent aux domaines de l'apprentissage profond, de l'ingénierie et des sciences d'étendre leurs grappes de manière externe afin d'accélérer leurs charges de travail les plus exigeantes et de raccourcir les délais d'attente des résultats avec un rendement maximum par watt, par pied carré et par dollar. Avec les toutes dernières innovations intégrant les nouveaux GPU V100 PCI-E et V100 SXM2 de NVIDIA dans des systèmes 1U et 4U aux performances optimisées équipés du NVLink de prochaine génération, nos clients peuvent accélérer leurs applications et innovations pour contribuer à résoudre les problèmes les plus complexes et difficiles au monde. »

« Les nouveaux serveurs haute densité de Supermicro sont optimisés pour exploiter entièrement les nouveaux GPU des centres de données Tesla V100 de NVIDIA afin de fournir aux entreprises et aux clients HPC un tout nouveau niveau d'efficacité et de calcul », a déclaré Ian Buck , vice-président et directeur général d'Accelerated Computing Group chez NVIDIA. « Les nouveaux SuperServers offrent des débits nettement supérieurs pour les analyses de données, l'apprentissage profond et les applications scientifiques à calcul intensif tout en minimisant la consommation électrique. »

Avec la convergence de l'analyse des mégadonnées, les architectures GPU de NVIDIA les plus récentes et des algorithmes d'apprentissage automatique améliorés, les applications d'apprentissage profond requièrent la puissance de traitement de plusieurs GPU qui doivent communiquer de manière efficiente et efficace pour étendre leur réseau GPU. Le système de GPU à racine simple de Supermicro permet à plusieurs GPU de communiquer efficacement afin de réduire la latence et d'augmenter le débit tel que mesuré par le test NCCL P2PBandwidthTest.

Pour obtenir des informations complètes sur la gamme de systèmes de GPU NVIDIA de Supermicro, rendez-vous sur https://www.supermicro.com/products/nfo/gpu.cfm.

À propos de Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ : SMCI) Supermicro® (NASDAQ : SMCI), l'innovateur majeur en technologies à hautes performances et à haut rendement pour les serveurs, est le principal fournisseur des serveurs évolués Server Building Block Solutions® pour les centres de données, l'informatique dans le nuage, l'informatique d'entreprise, l'Hadoop/Big Data, l'HPC et les systèmes embarqués du monde entier. Supermicro agit pour protéger l'environnement dans le cadre de son programme « We Keep IT Green® » et propose à ses clients les solutions les plus efficaces d'un point de vue énergétique et les plus écologiques du marché.

