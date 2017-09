Supermicro apresenta o mais amplo portfÃ³lio de sistemas de GPU otimizados para GPUs Tesla V100 da NVIDIA

SAN JOSE, Calif A Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ SMCI), l der mundial em solu es de computa o, armazenamento e redes empresariais, bem como em tecnologia de computa o verde, anunciou hoje o suporte para GPUs Tesla V100 PCI E e V100 SXM2 da NVIDIA em seu portf lio l der do setor de plataformas de servidores GPU.

Para a máxima aceleração de aplicações altamente paralelas como inteligência artificial (AI -- artificial intelligence), aprendizagem profunda (deep learning), sistemas de veículos autônomos, energia, engenharia e ciência, o novo sistema em 4U da Supermicro com NVLink™ da NVIDIA de próxima geração é otimizado para desempenho geral. O SuperServer 4028GR-TXRT dá suporte a oito aceleradores de GPU Tesla V100 SXM2 da NVIDIA, com largura de banda máxima de GPU para GPU para clusters importantes de HPC e cargas de trabalho em hiperescala. Incorporando a última tecnologia NVLink GPU interconnect da NVIDIA com mais de cinco vezes a largura de banda de PCI-E 3.0, esse sistema tem uma GPU independente e projeto de zoneamento térmico de CPU, que assegura desempenho e estabilidade intransigentes sob a maioria das cargas de trabalho exigentes.

Da mesma forma, o sistema otimizado para desempenho do SuperServer 4028GR-TRT2 em 4U pode dar suporte a até 10 aceleradores de PCI-E Tesla V100, com projeto inovador de PCI-E e complexo de raiz única otimizado para GPU da Supermicro, que melhora substancialmente o desempenho da comunicação ponto a ponto (peer-to-peer) da GPU. Para densidade ainda maior, o SuperServer 1028GQ-TRT dá suporte a quatro aceleradores de GPU Tesla V100 PCI-E em apenas 1U de espaço de rack. Ideal para a mídia, entretenimento, geração de imagens médicas e aplicações de renderização, a poderosa estação de trabalho (workstation) 7049GP-TRT dá suporte a até quatro aceleradores de GPU Tesla V100 da NVIDIA.

" A Supermicro projeta os sistemas de GPU mais otimizados para aplicações e oferece a mais ampla seleção de servidores e estações de trabalho otimizados para GPU do setor", disse o presidente e CEO da Supermicro, Charles Liang . "Nossas soluções de computação de alto desempenho habilitam aprendizagem profunda, engenharia e campos científicos para redimensionar seus clusters de computação, a fim de acelerar suas cargas de trabalho mais exigentes e atingir o tempo-para-resultados mais rápido com desempenho máximo por watt, por pé quadrado e por dólar. Com nossas últimas inovações incorporando as novas GPUs V100 PCI-E e V100 SXM2 da NVIDIA em sistemas otimizados para desempenho em 1U e 4U com NVLink de próxima geração, nossos clientes podem acelerar suas aplicações e inovações para ajudar a resolver os problemas mais complexos e desafiadores do mundo".

"Os novos servidores de alta densidade da Supermicro são otimizados para alavancar totalmente as novas GPUs Tesla V100 da NVIDIA de centros de dados, para fornecer a clientes empresariais e de HPC um nível inteiramente novo de eficiência de computação", disse o vice-presidente e gerente geral do Grupo de Computação Acelerada da NVIDIA, Ian Buck . "Os novos SuperServers oferecem rendimento substancialmente mais altos para analítica de dados de computação intensiva, aprendizagem profunda e aplicações científicas, ao mesmo tempo que minimiza o consumo de energia".

Com a convergência de Analítica de Big Data, as últimas arquiteturas de GPU da NVIDIA e algoritmos aperfeiçoados de Aprendizado de Máquina (Machine Learning), as aplicações de Aprendizagem Profunda requerem o poder de processamento de múltiplas GPUs, que precisam se comunicar de forma eficiente e eficaz para expandir a rede de GPUs. O sistema de GPU de raiz única da Supermicro permite que múltiplas GPUs se comuniquem eficientemente para minimizar a latência e maximizar o rendimento, conforme medido pelo NCCL P2PBandwidthTest.

Para informações completas sobre as linhas de produtos do sistema de GPU da NVIDIA da Supermicro, por favor, visite https://www.supermicro.com/products/nfo/gpu.cfm.

Siga a Supermicro no Facebook e Twitter para receber as últimas notícias e anúncios.

Sobre a Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI) A Supermicro® (NASDAQ: SMCI), principal inovadora em tecnologia para servidores de alto desempenho e alta eficiência, é uma grande fornecedora de Building Block Solutions® de servidores avançados para centros de dados, computação em nuvem, TI empresarial, Hadoop/Big Data, HPC e sistemas embutidos, em todo o mundo. A Supermicro assumiu o compromisso de proteger o meio ambiente através da iniciativa "We Keep IT Green®" e fornece aos clientes as soluções mais eficientes energeticamente e amigáveis ao meio ambiente, disponíveis no mercado.

Supermicro, SuperServer, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as demais marcas, nomes e marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

SMCI-F

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/562684/eBlast_2017_09_Volta_GPU_white.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.

SOURCE Super Micro Computer, Inc.

http://www.supermicro.com $page_length='long'; ?>