A Hortonworks avanÃ§a na gestÃ£o global de dados com o ServiÃ§o Hortonworks DataPlane

SANTA CLARA, Calif rnia, 26 Hortonworks, Inc. (NASDAQ HDP), fornecedor l der de solu es de gest o global de dados, anunciou hoje o Servi o Hortonworks DataPlane (Hortonworks DPS), um servi o que redefine e automatiza a entrega da arquitetura moderna de dados. A Hortonworks DPS torna mais f cil disponibilizar e operar sistemas de dados distribu dos, seja qual for a sua utiliza o, quer se trate de dados cient ficos, an lises autom ticas ou otimiza o de armazenamento de dados. E, como est o integradas capacidades de gest o, baseadas em tecnologias de fonte aberta, como Apache Atlas, os utilizadores Hortonworks DPS desfrutar o de acesso f cil a dados de confian a dispon veis em firewall, clouds p blicas ou numa combina o destes. Isto permite s organiza es obter linhagem de confian a da origem ao destino, independentemente do tipo de origem.

Muitos negócios modernos lutam para equilibrar as exigências da inovação rápida através de novas tecnologias, como a aprendizagem automática, com a necessidade de manter os dados protegidos e seguros, enquanto dão resposta a um enquadramento regulador em constante mudança. Isto coloca sob pressão intensa os administradores de dados, os engenheiros de dados, arquitetos, cientistas de dados e analistas, já que têm de gerir aplicações novas e existentes, armazenamento e fontes de dados lógicos e físicos múltiplos, tipos de dados diversos e dados dispersos em vários ambientes de implementação. O Hortonworks DPS ajuda a resolver estes desafios, auxiliando:

De acordo com Forrester1, "Aumentar os volumes de dados é criar novos desafios em integração, segurança, curadoria, administração e gestão. Os utilizadores comerciais pretendem dados de confiança em tempo real, para tomar decisões comerciais precisas, enquanto a gestão de tecnologia deseja simplificar a administração e baixar custos." A Hortonworks DPS responde a estas complexidades com uma ampla plataforma composta por um leque de capacidades centrais partilhadas que simplificam e aceleram a forma como as organizações entendem a inteligência acionável.

"Um dos principais requisitos da transformação digital Liberty Mutual é a capacidade de descobrir, compreender, proteger e gerir uma variedade de dados e cargas de trabalho em ambientes híbridos multi-cloud, através de múltiplos lagos de dados, bem como plataformas tradicionais", referiu Sesh Rangarajan , Diretor Sénior e Diretor de Análise da Liberty Mutual Benefits. "Para tomar decisões rapidamente num ambiente de dados tão complexo e dinâmico, necessitamos de um tecido de dados único para que tudo faça sentido. O Serviço Hortonworks DataPlane faz precisamente isso. Estamos entusiasmados por ver a Hortonworks apresentar esta nova oferta líder de mercado que alavanca as plataformas robustas de fonte aberta, para ajudar a resolver os problemas de dados de nova geração para empresas."

O Hortonworks DPS é fornecido como um serviço e alavanca tecnologias de fonte aberta para partilhar e estender o valor de uma arquitetura de dados moderna em ambientes heterogéneos. Em conformidade com a abordagem da Hortonworks de colaboração em fonte aberta, isto permite a compatibilidade com um amplo conjunto de tecnologias de centros de dados, sobre os quais podem ser construídos novos serviços e aplicações de parceiros.

"A evolução e a maturidade do mercado criaram a necessidade de uma plataforma de gestão de dados globais viável para a empresa que pode capturar dados em repouso e em movimento, ao mesmo tempo que protege, gere e administra esses ativos de dados", referiu Rob Bearden , CEO, Hortonworks. "Desde o nosso lançamento, a Hortonworks tem potenciado e desenvolvido a arquitetura moderna de dados. Agora, com o Serviço Hortonworks DataPlane, as empresas serão capazes de gerir e proteger de forma consistente todos os seus ativos de dados através de ambientes, criando um novo valor de negócio."

Além disso, a IBM integrará a sua IBM Unified Governance Platform com o Hortonworks DPS. Quando utilizados em paralelo, os clientes poderão definir, implementar e operar programas de gestão no âmbito da empresa que simplificam a conformidade e a análise.

"Isto é fundado na nossa visão partilhada de que a gestão de dados se está a tornar fundamental, na medida em que os clientes enfrentam a necessidade de análise automática e têm de lidar com nova regulamentação, como a GDPR", referiu Rob Thomas , Diretor Geral da IBM Analytics. "A IBM acredita que estamos a evoluir para um mundo multi-cloud, e o Hortonworks DPS é fundamental para integrar conjuntos de dados dispersos num ambiente multi-cloud."

Capacidades Centrais Partilhadas

O Hortonworks DPS inclui capacidades centrais para controlar clusters, ativar proteção e gestão central, e integrar-se com todas as fontes existentes de uma organização, incluindo múltiplos clusters. As principais capacidades incluem:

Serviços Extensíveis

A arquitetura conectável do Hortonworks DPS permite serviços adicionais da Hortonworks, bem como serviços de parceiros. A primeira extensão da Hortonworks é o Gestor de Ciclo de Vida dos Dados. O Gestor de Ciclo de Vida dos Dados gere o ciclo de vida dos ativos de dados e mantém o contexto de utilização em conformidade com a segurança central e as políticas de governação. Este serviço permite às empresas controlar e gerir o ciclo de vida dos dados através de múltiplas camadas, incluindo replicação e recuperação de desastres, backup e recuperação fiável e eficiente, opções de tiering ágeis e automatizadas para reduzir custos, e acesso mais eficiente a fontes de dados.

A Hortonworks planeia fornecer serviços extensíveis adicionais que irão ligar-se ao Hortonworks DPS, como a capacidade dos utilizadores entenderem, protegerem e gerirem tipos de dados de forma consistente através de lagos de dados da empresa, e a capacidade de desenvolver clusters na cloud ou cargas de trabalho específicas para ambientes diferentes. Além disso, a Hortonworks e a IBM estão a trabalhar em conjunto para tornar os serviços Data Science Experience, Big SQL, Big Integrate e Big Quality da IBM disponíveis de forma nativa dentro do Hortonworks DPS.

Para mais informações sobre o Hortonworks DPS, inscreva-se num webinar em 1 de novembro de 2017, às 11 horas: https://hortonworks.com/webinar/global-data-management-multi-cloud-hybrid-world/

Sobre a Hortonworks A Hortonworks é fornecedora líder de plataformas de gestão de dados globais, serviços e soluções de nível empresarial que oferecem inteligência acionável para qualquer tipo de dados, para mais de metade das empresas da Fortune 100. A Hortonworks está empenhada em conduzir inovação em comunidades de fonte aberta, oferecendo um valor único para clientes empresariais. Juntamente com os seus parceiros, a Hortonworks oferece tecnologia, conhecimentos especializados e suporte, para que os clientes empresariais possam adotar uma arquitetura de dados moderna. Para mais informações, visite www.hortonworks.com.

Hortonworks, DPS, DataPlane Service e Data Lifecycle Manager são marcas registadas ou marcas comerciais da Hortonworks, Inc. e das suas subsidiárias nos EUA ou noutras jurisdições. Para mais informações, visite www.hortonworks.com. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.

Utilização de Declarações Prospetivas

Este comunicado de imprensa contém "declarações prospetivas" relativamente ao nosso desempenho, no sentido da Secção 27A da Securities Act de 1933, conforme alterada, e da Section 21E da Securities Exchange Act de 1934, conforme alterada. Essas declarações contêm palavras como "planeamos", "podemos", "iremos", "poderemos", "esperamos", "acreditamos", "prevemos", "faremos", "podíamos", "estimamos", "continuamos", "pretendemos" ou terminologia negativa ou comparável das mesmas, e podem incluir (sem estar limitado) informações sobre expectativas, metas ou intenções sobre os nossos produtos ou ofertas, a nossa estratégia comercial, os nossos planos ou objetivos, o nosso desempenho ou outras declarações similares. As declarações prospetivas estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas, e baseiam-se em assunções potencialmente imprecisas que podem causar resultados ao diferir materialmente do esperado ou implícito nas declarações prospetivas. Se algum destes riscos ou incertezas se materializar, ou se alguma dessas assunções se provar incorreta, os nossos resultados podem diferir materialmente dos resultados expressos ou implícitos nas declarações prospetivas que fazemos.

Todas as declarações prospetivas deste comunicado de imprensa foram realizadas com base nas informações disponíveis para nós à data da sua redação, e não assumimos qualquer obrigação, nem pretendemos atualizar estas declarações prospetivas.

