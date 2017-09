Hortonworks marque une avancÃ©e dans la gestion globale des donnÃ©es avec Hortonworks DataPlane Service

SANTA CLARA, Californie, le 26 septembre Hortonworks, Inc. (NASDAQ HDP), fournisseur de premier plan de solutions de gestion globale des donn es, a pr sent aujourd'hui Hortonworks DataPlane Service (Hortonworks DPS), un service qui r imagine et automatise la fourniture de l'architecture de donn es moderne. Hortonworks DPS simplifie la fourniture et l'exploitation de syst mes de donn es distribu s, quelle qu'en soit l'application, qu'il s'agisse de la science des donn es, de l'analyse en libre service ou de l'optimisation du stockage des donn es. Et parce que les capacit s de gouvernance sont int gr es et reposent sur des technologies open source telles qu'Apache Atlas, les utilisateurs de Hortonworks DPS disposeront d'un acc s facile des donn es fiables disponibles derri re le pare feu, le cloud public ou une combinaison des deux. Cela permet aux entreprises de conna tre avec fiabilit le lignage des donn es, de la source la destination, quelle que soit leur nature ou leur origine.

De nombreuses entreprises modernes peinent à concilier le besoin d'innover rapidement en utilisant de nouvelles technologies comme l'apprentissage automatique et la nécessité de protéger et sécuriser les données tout en s'adaptant à un paysage réglementaire en constante évolution. Les administrateurs de données, les ingénieurs de données, les architectes et les scientifiques et analystes des données sont ainsi mis à rude épreuve, car ils doivent composer avec des applications existantes et nouvelles, diverses banques et sources de données logiques et physiques, divers types de données et des données réparties dans plusieurs environnements de déploiement. Hortonworks DPS permet de surmonter ces défis en aidant :

Selon Forrester 1, « L'augmentation du volume de données soulève de nouveaux défis en matière d'intégration, de sécurité, de conservation, d'administration et de gouvernance. Les utilisateurs professionnels ont besoin de données fiables en temps réel pour prendre des décisions commerciales avisées, alors que la gestion des technologies cherche à simplifier l'administration et à réduire les coûts. » Hortonworks DPS tient compte de cette complexité en proposant une plateforme extensible offrant un ensemble de capacités centrales partagées qui simplifient et accélèrent la veille décisionnelle des entreprises.

« Un des principaux besoins dans la transformation numérique de Liberty Mutual est la possibilité de découvrir, comprendre, sécuriser et gérer diverses données et charges de travail dans des environnements hybrides multi-cloud à travers de multiples lacs de données ainsi que des plateformes traditionnelles », a déclaré Sesh Rangarajan , directeur principal et responsable de l'analyse chez Liberty Mutual Benefits. « Pour prendre les bonnes décisions dans un paysage de données aussi complexe et dynamique, nous avons besoin d'un seul tissu de données pour nous y retrouver, et c'est précisément ce que propose Hortonworks DataPlane Service. Nous sommes ravis qu'Hortonworks lance cette nouvelle offre de premier choix qui s'appuie sur des plateformes open source robustes afin d'aider les entreprises à résoudre ces nouveaux problèmes liés aux données. »

Hortonworks DPS est proposé en tant que service et s'appuie sur des technologies open source pour partager et renforcer la valeur d'une architecture de données moderne dans des environnements hétérogènes. Fidèle à l'approche de Hortonworks en matière de collaboration open source, cette solution est compatible avec un large éventail de technologies de centres de données, à partir desquelles il est possible de développer de nouveaux services et de nouvelles applications partenaires.

« L'évolution et la maturité du marché ont fait apparaître la nécessité d'une plateforme de gestion globale des données adaptée aux entreprises et capable de capturer des données inactives et en mouvement tout en sécurisant, administrant et gérant ces ressources de données de façon cohérente et fiable », a déclaré Rob Bearden , PDG de Hortonworks. « Depuis sa création, Hortonworks a amélioré et fait évoluer l'architecture moderne des données. Avec Hortonworks DataPlane Service, les entreprises pourront désormais gérer et sécuriser de façon cohérente l'ensemble de leurs ressources de données dans tous les environnements, ce qui représente un nouvel atout pour l'entreprise. »

En outre, IBM intégrera sa plateforme IBM Unified Governance Platform à Hortonworks DPS. Utilisées conjointement, ces deux solutions permettront aux clients de définir, mettre en œuvre et exploiter à l'échelle de toute l'entreprise des programmes de gouvernance simplifiant la conformité et l'analyse.

« Cette intégration s'appuie sur notre vision commune qui est que la gouvernance des données devient indispensable, car les clients ont besoin d'analyses en libre-service et doivent tenir compte des nouvelles réglementations telles que le RGPD », a déclaré Rob Thomas , directeur général d'IBM Analytics. « Chez IBM, nous pensons que nous sommes en train d'évoluer vers un monde multi-cloud et, à cet égard, Hortonworks DPS est un outil clé pour l'intégration d'ensembles de données disparates dans un environnement multi-cloud. »

Des capacités centrales partagées

Hortonworks DPS dispose de capacités centrales permettant de contrôler les clusters, de centraliser la sécurité et la gouvernance et d'intégrer toutes les sources existantes d'une entreprise, y compris de multiples clusters. Les fonctionnalités centrales comprennent :

Des services extensibles

L'architecture ouverte d'Hortonworks DPS permettra d'ajouter d'autres services de Hortonworks ainsi que des services de ses partenaires. La première extension d'Hortonworks est Data Lifecycle Manager. Data Lifecycle Manager gère le cycle de vie des ressources de données et maintient un contexte d'utilisation conforme aux politiques centrales de sécurité et de gouvernance. Ce service permet aux entreprises de contrôler et gérer le cycle de vie des données sur plusieurs niveaux, en proposant notamment la réplication et la reprise après sinistre, une sauvegarde et une restauration fiables et efficaces, et un étagement agile et automatisé pour réduire les coûts et améliorer l'accès aux sources de données.

Hortonworks prévoit également de proposer d'autres services extensibles qui se connecteront à Hortonworks DPS, tels que la capacité des utilisateurs à comprendre, sécuriser et gérer des types de données de manière cohérente dans les lacs de données de l'entreprise et la possibilité de déployer des clusters sur le cloud ou des charges de travail spécifiques dans différents environnements. En outre, Hortonworks et IBM travaillent ensemble à rendre les services IBM Data Science Experience, Big SQL, Big Integrate et Big Quality disponibles de manière native dans Hortonworks DPS.

À propos d'Hortonworks Hortonworks est un fournisseur de premier plan de plateformes, de services et de solutions de gestion globale des données pour entreprises qui apporte une veille décisionnelle à partir de n'importe quel type de données à plus de la moitié des entreprises Fortune 100. Hortonworks encourage l'innovation au sein des communautés open source, offrant une valeur unique à ses clients professionnels. Avec ses partenaires, Hortonworks fournit de la technologie, de l'expertise et du soutien à ses clients professionnels afin qu'ils puissent adopter une architecture de données moderne. Pour de plus amples informations, consultez www.hortonworks.com.

Hortonworks, DPS, DataPlane Service et Data Lifecycle Manager sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Hortonworks, Inc. et de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour de plus amples informations, consultez www.hortonworks.com. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

