Hortonworks sposta in avanti la gestione dei dati mondiali con Hortonworks DataPlane Service

SANTA CLARA, California , 26 Hortonworks, Inc. (NASDAQ HDP), un fornitore di punta per soluzioni di gestione di dati mondiale ha annunciato oggi Hortonworks DataPlane Service (Hortonworks DPS), un servizio che reinventa e automatizza la consegna della moderna architettura dei dati. Hortonworks DPS semplifica la fornitura e le operazioni dei sistemi di dati distribuiti indipendentemente dal caso d'uso, sia per la scienza dei dati, sia per l'analisi dei dati self service o l'ottimizzazione dello stoccaggio dati. E poich le capacit di governance sono integrate e basate su tecnologie open source come Apache Atlas, gli utenti Hortonworks DPS potranno godere di un facile accesso a dati fidati disponibili dietro il firewall, cloud pubbliche o una combinazione dei due. Questo permette alle organizzazioni di avere un lignaggio fidato dalla fonte a destinazione, a prescindere dal tipo o dall'origine.

Numerose aziende moderne hanno difficoltà a bilanciare le richieste di innovazione rapida attraverso nuove tecnologie come l'apprendimento automatico con il bisogno di mantenere i dati sicuri e protetti, e allo stesso tempo rispondere ad un panorama di normative mutevole. Questo mette i responsabili della gestione dei dati, gli ingegneri, degli architetti, i dati degli scienziati e degli analisti sotto forte pressione poiché questi devono lottare con nuove ed esistenti applicazioni, molteplici memorie dati e fonti logiche e fisiche, differenti tipi di dati e la trasmissione di dati attraverso diversi ambienti di impiego. Hortonworks DPS aiuta a risolvere queste sfide estendendo valore a:

Secondo Forrester 1, "Il volume di dati in aumento sta creando nuove sfide di integrazione, sicurezza, data curation, amministrazione e governance. Gli utilizzatori aziendali vogliono dati fidati in tempo reale per prendere decisioni aziendali attente, mentre il managment tecnologico vuole semplificare l'amministrazione e abbassare i costi." Hortonworks DPS affronta queste complessità con una piattaforma estendibile composta da una serie di capacità di base condivise che semplificano e accelerano il modo in cui le organizzazioni rivelano l'intelligenza actionable.

"Un requisito chiave nelle trasformazioni digitali Liberty Mutual è la capacità di scoprire, capire assicurare e gestire una molteplicità di dati e carichi di lavoro in ambienti multicloud ibridi attraverso laghi di dati nonché piattaforme tradizionali," ha detto Sesh Rangarajan , Senior Director e Head of Analytics, di Liberty Mutual Benefits. "Per decisioni agili prese in un panorama di dati così complesso e dinamico, noi esigiamo un unico tessuto di dati che dia senso a tutto. Hortonworks DataPlane Service è proprio questo. Siamo entusiasti di vedere Hortonworks portare avanti questa nuova offerta leader di mercato che sfrutta solide piattaforme open source per contribuire a risolvere tali problemi di dati di nuova generazione per le imprese".

Hortonworks DPS è fornito come un servizio ed usa a proprio vantaggio tecnologie open source per condividere ed ampliare il valore dell'architettura moderna dei dati in ambienti eterogenei. Coerente con l'approccio di Hortonworks alle collaborazioni open source, questo permette compatibilità con un ampio ventaglio di tecnologie di data center sulle quali possono essere costruiti nuovi servizi e nuove applicazioni partner.

"L'evoluzione e la maturità del mercato hanno fatto nascere il bisogno di una piattaforma mondiale capace di gestire dati di un'azienda redditizia che possa registrare dati a riposo e dati in movimento, garantendo allo stesso tempo sicurezza, gestione e controllo costanti e affidabili di tali asset di dati." ha dichiarato Rob Bearden , CEO di Hortonworks . "Fin dai nostri inizi, Hortonworks permette ed evolve la moderna architettura dei dati. Ora con Hortonworks DataPlane Service, le aziende potranno gestire costantemente e assicurare tutti i loro asset di dati attraverso ambienti, aprendo una nuova qualità di mercato."

Inoltre, IBM integrerà il suo IBM Unified Governance Platform con Hortonworks DPS. Se usati insieme, i clienti saranno in grado di definire, implementare e operare programmi di governance che semplificano l'adempimento e l'analisi dei dati.

"Questo costruisce la nostra visione condivisa che la governance di data sta diventando un must, come i clienti che affrontano il bisogno di un'analisi dei dati self-service, e che hanno a che fare con nuove norme come il GDPR (regolamento generale sulla protezione dei dati)," ha detto Rob Thomas , General Manager di IBM Analytics. "IBM crede che stiamo evolvendo un mondo multicloud, e Hortonworks DPS è chiave per integrare disparati set di dati in un ambiente multicloud."

Capacità di base condivise

Hortonworks DPS include capacità di base per controllare cluster, consente una sicurezza centrale e la governance ed integra il tutto con delle risorse aziendali esistenti, tra cui cluster multipli. Le capacità di base includono:

Servizi prorogabili

L'architettura integrabile di Hortonworks DPS servirà per servizi supplementari da Hortonworks così come per servizi partner. La prima estensione da Hortonworks è il Data Lifecycle Manager. Data Lifecycle Manager gestisce il ciclo di vita degli asset di dati e mantiene il conteso per l'utilizzo che rispettano la sicurezza centrale e le politiche di governance. Questo servizio consente alle aziende di controllare e gestire il ciclo di vita dei dati su più livelli, inclusi replica ed il disaster recovery, backup e ripristino affidabili ed efficienti, opzioni agili e di tiering automatizzati per ridurre i costi ed un accesso più efficiente alle fonti di dati.

Hortonworks prevede di fornire servizi aggiuntivi estendibili che potranno essere integrati in Hortonworks DPS, come la capacità per gli utenti di comprendere, proteggere e governare i tipi di dati in modo coerente attraverso i laghi dati aziendali e la capacità di utilizzare cluster nel cloud o specifici carichi di lavoro in ambienti diversi. Inoltre, Hortonworks e IBM stanno lavorando in maniera congiunta per rendere i servizi di IBM Data Science Experience, Big SQL, Big Integrate e Big Quality disponibili nativamente all'interno di Hortonworks DPS.

Per maggiori informazioni su Hortonworks DPS, registrarsi per il webinat del 1 novembre 2017, ore 11.00 PT: https://hortonworks.com/webinar/global-data-management-multi-cloud-hybrid-world/

Informazioni su Hortonworks Hortonworks è un fornitore leader a livello aziendale di piattaforme per la gestione globale dei dati, servizi e soluzioni che fornisce intelligenza actionable da qualsiasi tipo di dati per oltre la metà di Fortune 100. Hortonworks è impegnata a portare innovazione nelle comunità open source, fornendo un valore unico ai clienti aziendali. Insieme ai suoi partner, Hortonworks fornisce tecnologia, competenza e supporto in modo che i clienti aziendali possano adottare un'architettura di dati moderna. Per maggiori informazioni visitare il sito www.hortonworks.com.

Hortonworks, DPS, DataPlane Service e Data Lifecycle Manager sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Hortonworks, Inc. e delle sue consociate negli Stati Uniti e in altre giurisdizioni. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.hortonworks.com. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Utilizzo delle dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene "dichiarazioni previsionali" relative alle nostre prestazioni secondo quanto indicato nella Sezione 27A del Securities Act (Legge sui titoli) del 1933, come modificato, e nella Sezione 21E del Securities Exchange Act (Legge in materia di scambio dei titoli) del 1934, come modificato. Tali dichiarazioni contengono parole quali "pianificare," "può", "potrà", "potrebbe," "aspettarsi," "crede", "prevede," "riuscirebbe," "vorrebbe," "valuta," "continua," "segue," o il negativo di questi o terminologia comparabile, e possono includere (senza limitazione) informazioni riguardanti le aspettative, gli obiettivi o le intenzioni riguardanti i nostri prodotti o le nostre offerte, la nostra strategia aziendale, i nostri piani o obiettivi, le nostre prestazioni o altre dichiarazioni simili. Le dichiarazioni previsionali includono rischi conosciuti e sconosciuti e incertezze basate su ipotesi potenzialmente inesatte che potrebbero far differire materialmente i risultati effettivi da quelli contenuti o sottintesi nelle dichiarazioni previsionali. Se tali rischi o incertezze si concretizzassero o se una qualsiasi delle ipotesi risultasse errata, i nostri risultati potrebbero differire in modo sostanziale dai risultati espressi o impliciti dalle nostre dichiarazioni previsionali.

Tutte le dichiarazioni previsionali in questo comunicato stampa sono fatte a partire dalla data a ciò relativo, sulla base delle informazioni a nostra disposizione alla data a ciò relativo, e non ci impegniamo, e non si intende, aggiornare queste dichiarazioni previsionali.

