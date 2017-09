Verizon Foundation commits $1 Million to support Puerto Rico in wake of devastating Hurricane Maria

New York Verizon today announced support for the residents of Puerto Rico through a $1 million pledge to fund Hurricane Maria relief efforts.¬ The nation's most reliable 4G LTE network provider has partnered with the American Red Cross and World Vision.

"The people of Puerto Rico need our help," said Verizon Chairman & CEO Lowell McAdam. "Verizon is committed to supporting communities struggling in the aftermath of Hurricane Maria, as we've done with Harvey and Irma. We will be working with local network operators, our nonprofit partners and, of course, our employees to assist the Puerto Rican people in rebuilding their lives and I encourage anyone with the means and opportunity to do so to come to their aid."

In an effort to provide further financial support to residents of Puerto Rico, Verizon will match employees' contributions, dollar-for-dollar, to select hurricane relief-focused organizations. 

Nueva York - Verizon anunció hoy su apoyo a los residentes de Puerto Rico mediante su compromiso a aportar un millón de dólares para financiar la labor de asistencia tras el Huracán María. El proveedor de la red 4G LTE más confiable del país se ha unido a la Cruz Roja Americana y a World Vision en esta iniciativa.

"El pueblo de Puerto Rico necesita nuestra ayuda", indic√≥ el Presidente y Director Ejecutivo de Verizon Lowell McAdam. "Verizon est√° comprometida a apoyar a las comunidades que est√°n sufriendo a consecuencia del Hurac√°n Mar√≠a, as√≠ como lo hicimos con Harvey e Irma. Estaremos trabajando conjuntamente con nuestros operadores de red locales, las asociaciones sin fines de lucro con las que colaboramos y, por supuesto, con nuestros empleados para ayudar a los puertorrique√Īos a reconstruir sus vidas, y exhorto a todos aquellos que cuenten con los medios y la oportunidad que tambi√©n acudan a su ayuda".

En su esfuerzo por proporcionar apoyo financiero adicional a los residentes de Puerto Rico, Verizon aportará el equivalente de las contribuciones de sus empleados dólar por dólar a selectas organizaciones dedicadas a mitigar las consecuencias del huracán.