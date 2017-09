Hortonworks tilt databeheer wereldwijd naar hoger plan met Hortonworks DataPlane Service

SANTA CLARA, Californi , 26 Hortonworks, Inc. (NASDAQ HDP), de toonaangevende, internationale leverancier van oplossingen voor databeheer, kondigde vandaag de Hortonworks DataPlane Service (Hortonworks DPS) aan, een dienst die levering van de moderne data architectuur vernieuwt en automatiseert. Hortonworks DPS vereenvoudigt het leveren en beheren van gedistribueerde datasystemen, ongeacht of deze gebruikt worden voor datawetenschap, selfservice analyse of optimalisatie van gegevensopslag. En dankzij de ge ntegreerde beheermogelijkheden, gebaseerd op opensource technologie n zoals Apache Atlas, zullen gebruikers van Hortonworks DPS kunnen profiteren van eenvoudige toegang tot betrouwbare data die beschikbaar is achter de firewall, in de public cloud of via een combinatie van deze twee. Zo zijn organisaties verzekerd van een betrouwbare gegevensoverdracht, van bron tot bestemming, en dat ongeachte het type of herkomst.

Moderne bedrijven worstelen met het vinden van een evenwicht tussen de vraag om snel innovatieve nieuwe technologieën te gaan gebruiken, zoals machine learning, en de noodzaak om gegevens veilig te bewaren, daarbij ook nog eens rekening houdend met de voortdurend veranderende wet- en regelgeving. Dit zet databeheerders, data-ingenieurs, data-architecten, datawetenschappers en -analisten onder enorme druk; ze moeten werken met bestaande en nieuwe applicaties, met meerdere bronnen en leveranciers van logische en fysieke data, evenals met verschillende datatypes en data die verspreid is over meerdere omgevingen. Hortonworks DSP helpt bij het oplossen van deze problematiek door meerwaarde te creëren voor:

Forrester1 stelde: "De toename van datavolume stelt ons voor nieuwe uitdagingen voor wat betreft integratie, beveiliging, onderhoud, beheer en kwaliteitsbeheer. Om tot een weloverwegen, zakelijke besluitvorming te kunnen komen, hebben zakelijke gebruikers betrouwbare realtimedata nodig, terwijl het technologische management het beheer wil vereenvoudigen en de kosten reduceren." Hortonworks DPS biedt een antwoord op deze complexe behoeften en doet dit met behulp van een uitbreidbaar platform, dat bestaat uit een set gedeelde kerncapaciteiten die de manier waarop organisaties bruikbare intelligentie ter beschikking krijgen vereenvoudigt en versnelt.

"Een van de belangrijkste eisen van de digitale transformatie bij Liberty Mutual is het kunnen vinden, begrijpen, beveiligen en beheren van een scala aan data en opdrachten in een hybride multi-cloud omgeving, verspreid over meerdere datavijvers en traditionele platforms," aldus Sesh Rangarajan , Senior Director and Head of Analytics bij Liberty Mutual Benefits. "Voor een snelle besluitvorming in een dergelijk complex en dynamisch datalandschap, hebben we behoefte aan één enkele datastructuur die het geheel inzichtelijk maakt. En dat is precies wat Hortonworks DataPlane Service doet. We kijken dan ook uit naar de introductie door Hortonworks van deze nieuwe toonaangevende oplossing die krachtige open-bronplatforms optimaliseert, en een antwoord biedt op eventuele volgende generatie dataproblemen voor bedrijven."

Hortonworks DPS wordt aangeboden als een dienst die open-brontechnologieën optimaliseert met de bedoeling om moderne data-architectuur in heterogene omgevingen te delen en waardevoller te maken. Dit is geheel in lijn met de benadering van Hortonworks voor wat betreft open-bronsamenwerking en zorgt voor compatibiliteit met een scala aan datacentertechnologieën, die als basis kunnen dienen voor de creatie van nieuwe services en partnerapplicaties.

"De evolutie van de markt en het feit dat de volwassenheid daarvan heeft geleid tot de vraag naar een voor ondernemingen betrouwbaar, wereldwijd databeheerplatform, dat in staat is om data 'at-rest' evenals data 'in-motion' vast te leggen en er tevens voor zorgt dat deze datamiddelen consistent en betrouwbaar worden beveiligd, bewaakt en beheerd," aldus Rob Bearden , CEO van Hortonworks . "Hortonworks heeft zich vanaf de oprichting beziggehouden met het beschikbaar stellen en ontwikkelen van moderne data-architectuur. En met de Hortonworks DataPlane Service kunnen bedrijven al hun datamiddelen verspreid over verschillende omgevingen op een consistente wijze beheren en beveiligen, en dat biedt ze nieuwe zakelijke mogelijkheden en toegevoegde waarde."

Daarnaast zal IBM diens IBM Unified Governance Platform met Hortonworks DPS integreren. Dankzij deze tandem kunnen klanten kwaliteitsbeheerprogramma's, bedoeld om compliance en analyses te vereenvoudigen, binnen de hele onderneming definiëren, implementeren en bedienen.

"Dit past in het kader van onze gedeelde visie dat datakwaliteitsbeheer tegenwoordig een must-have is. Klanten hebben behoefte aan selfservice analyses en moeten voldoen aan nieuwe regelgeving (GDPR)," aldus Rob Thomas , General Manager bij IBM Analytics. "IBM is van mening dat we ons richting een multi-cloud bewegen en Hortonworks DPS speelt een sleutelrol bij de integratie van in een multi-cloudomgeving verspreide datamiddelen."

Gedeelde kerncapaciteiten

Hortonworks DPS omvat een aantal kerncapaciteiten bedoeld om clusters te beheren, de centrale veiligheid en het kwaliteitsbeheer te bewaken en de integratie mogelijk te maken met alle, binnen een organisatie bestaande bronnen, inclusief meerdere clusters. De kerncapaciteiten omvatten:

Uitbreidbare services

Dankzij de 'pluggable' architectuur van Hortonworks DPS is het mogelijk extra diensten van Hortonworks en diens partners af te nemen. De eerste uitbreiding van Hortonworks is de Data Lifecycle Manager. De Data Lifecycle Manager beheert de levenscyclus van datamiddelen en onderhoudt de context ten behoeve van een gebruik dat voldoet aan het centrale beleid voor beveiliging en kwaliteitsbeheer. Deze dienst stelt bedrijven in staat om de levenscyclus van data binnen verschillende lagen (tiers) te beheren, inclusief het uitvoeren van replicaties en noodherstel, het maken van betrouwbare en efficiënte back-ups, evenals het beschikken over flexibele en geautomatiseerde tiering-opties, om de kosten te verlagen en een efficiëntere toegang tot databronnen te kunnen bieden.

Om Hortonworks DPS verder uit te breiden, zal Hortonworks in de toekomst nog extra diensten toevoegen, zoals de mogelijkheid voor gebruikers om datatypes verspreid over de verschillende datavijvers van het bedrijf te begrijpen, beveiligen en beheren, evenals de mogelijkheid om clusters in de cloud te plaatsen en het over verschillende omgevingen verdelen van specifieke werkbelastingen. Daarnaast werken Hortonworks en IBM samen aan het standaard beschikbaar maken van de Data Science Experience, Big SQL, Big Integrate en de Big Quality services van IBM binnen Hortonworks DPS.

Meld u, voor meer informatie over Hortonworks DPS aan voor de webinar op 1 november 2017 , om 11.00 uur, PT: https://hortonworks.com/webinar/global-data-management-multi-cloud-hybrid-world/

Over Hortonworks Hortonworks is een vooraanstaande, internationale leverancier van platforms, diensten en oplossingen voor zakelijk databeheer. De firma voorziet ruim de helft van de Fortune 100-bedrijven van bruikbare intelligentie, afkomstig uit de meest uiteenlopende datatypes. De focus van Hortonworks ligt op het innoveren van open-source communities en de firma biedt zakelijke klanten een unieke toegevoegde waarde. In samenwerking met diens partners, biedt Hortonworks technologie, expertise en ondersteuning aan zakelijke klanten, zodat deze over een moderne data-architectuur kunnen beschikken. Kijk voor meer informatie op: www.hortonworks.com.

