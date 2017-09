Hortonworks avanza en la gestiÃ³n de datos globales gracias a Hortonworks DataPlane Service

Hortonworks, Inc. (NASDAQ HDP), proveedor l der de soluciones de gesti n de datos globales, ha anunciado hoy Hortonworks DataPlane Service (Hortonworks DPS), un servicio que reinventa y automatiza la gesti n de la arquitectura de datos moderna. Hortonworks DPS facilita la provisi n y operaci n de sistemas de datos distribuidos, independientemente del caso de uso, ya sea para la ciencia de los datos, anal ticas de autoservicio u optimizaci n de almacenamiento de datos. Y dado que las capacidades de gesti n est n integradas y basadas en tecnolog as de c digo abierto como Apache Atlas, los usuarios de Hortonworks DPS disfrutar n de un f cil acceso a los datos de confianza disponibles detr s del cortafuegos, la nube p blica o una combinaci n de ambas. Esto permite que las organizaciones obtengan un linaje de confianza de origen a destino, independientemente del tipo o su fuente.

Muchas empresas modernas luchan por equilibrar las demandas de innovaciones rápidas a través de nuevas tecnologías (como el aprendizaje automático) con la necesidad de mantener los datos seguros y, al mismo tiempo, responder a un panorama normativo en constante cambio. Esto ejerce una gran presión para los administradores de datos, ingenieros de datos, arquitectos, científicos de datos y analistas, ya que deben lidiar con aplicaciones existentes y nuevas, múltiples almacenes y fuentes de datos lógicos y físicos, diversos tipos de datos y datos distribuidos en diferentes entornos de implementación. Hortonworks DPS ayuda a resolver estos desafíos aportando valor a:

Según la investigación de la empresa Forrester1, "Incrementar el volumen de datos supone generar nuevos desafíos en cuanto a integración, seguridad, conservación, administración y capacidad de gestión. Los usuarios empresariales quieren datos de confianza en tiempo real para tomar decisiones empresariales precisas, mientras que la administración tecnológica quiere simplificar la gestión y reducir los costes". Hortonworks DPS aborda estas complejidades con una plataforma ampliable compuesta por un conjunto de funcionalidades básicas compartidas que simplifican y aceleran la manera en que las organizaciones desentrañan la inteligencia práctica.

"Un requisito clave en la transformación digital de Liberty Mutual es la capacidad de descubrir, comprender, asegurar y administrar una variedad de datos y cargas de trabajo en entornos híbridos multinube a través de diversos lagos de datos, así como en plataformas tradicionales", declaró Sesh Rangarajan , director principal y responsable de Analíticas de Liberty Mutual Benefits. "Para una toma de decisiones ágil en un panorama de datos tan complejo y dinámico, necesitamos un solo tejido de datos para darle sentido a todo. Hortonworks DataPlane Service es precisamente eso. Estamos muy contentos de constatar que Hortonworks representa esta nueva oferta líder en el mercado que aprovecha robustas plataformas de código abierto para ayudar a resolver problemas de datos de próxima generación para las empresas".

Hortonworks DPS se entrega como servicio y aprovecha las tecnologías de código abierto para compartir y ampliar el valor de una moderna arquitectura de datos en entornos heterogéneos. En consonancia con el enfoque de Hortonworks para la colaboración de código abierto, esto facilita la compatibilidad con una amplia gama de tecnologías de centros de datos sobre las que se pueden construir nuevos servicios y aplicaciones de socios.

"La evolución y madurez del mercado ha dado lugar a la necesidad de una plataforma de gestión de datos global y viable para las empresas, capaz de recabar datos en reposo y datos en movimiento, mientras asegura, administra y gestiona de forma sistemática y fiable esos activos de datos", declaró Rob Bearden , consejero delegado de Hortonworks. "Desde nuestros inicios, Hortonworks ha habilitado y desarrollado la arquitectura de datos moderna. Ahora, con Hortonworks DataPlane Service, las empresas podrán administrar y proteger de forma consistente todos sus activos de datos en diferentes entornos y así crearán nuevos valores de negocio".

Además, IBM integrará su Plataforma de Gestión de Datos Unificada con Hortonworks DPS. Usadas en tándem, los clientes podrán definir, implementar y operar programas corporativos con capacidad de administración que simplifiquen el cumplimiento normativo y las analíticas.

"Esto se basa en nuestra visión compartida de que la capacidad de administración de datos se está convirtiendo en algo imprescindible, ya que los clientes se enfrentan a la necesidad de analíticas de autoservicio y se enfrentan a nuevos requisitos normativos como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)", declaró Rob Thomas , director general de IBM Analytics. "IBM considera que estamos evolucionando hacia un mundo con múltiples nubes y Hortonworks DPS es clave para integrar conjuntos de datos dispares en un entorno multinube".

Funcionalidades básicas compartidas

Hortonworks DPS incluye funciones básicas para controlar clústeres, habilitar la seguridad y la capacidad de administración centrales e integrarse con todas las fuentes existentes de una empresa, incluidos clústeres múltiples. Entre estas funcionalidades básicas se encuentran:

Servicios extensibles

La arquitectura enchufable de Hortonworks DPS dará cabida a servicios adicionales de Hortonworks, así como a servicios de socios. La primera extensión de Hortonworks es Data Lifecycle Manager. Data Lifecycle Manager gestiona el ciclo de vida de los activos de datos y mantiene un contexto de uso que cumple con las políticas de seguridad y gestión centrales Este servicio permite que las empresas controlen y gestionen el ciclo de vida de los datos a través de múltiples niveles, incluida la replicación y la recuperación en caso de desastre, copias de seguridad fiables y eficientes, opciones de nivelación ágiles y automatizadas para reducir costes y un acceso más eficiente a las fuentes de datos.

Hortonworks planea ofrecer servicios extensibles adicionales que se incorporarán a Hortonworks DPS, como la capacidad para los usuarios de comprender, asegurar y administrar los tipos de datos de forma coherente en los lagos de datos empresariales y la capacidad de desplegar clústeres en la nube o cargas de trabajo específicas en diferentes entornos. Además, Hortonworks e IBM están trabajando juntos para que los servicios de IBM Data Science Experience, Big SQL, Big Integrate y Big Quality estén disponibles de forma nativa en Hortonworks DPS.

