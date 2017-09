HENGTONG se classe 7e dans la liste des 100 premiers producteurs mondiaux de fils et de cÃ¢bles publiÃ©e par Integer Research

En ce mois de septembre, Integer Research a publi la liste des 100 premiers producteurs mondiaux de fils et de c bles pour l'ann e 2017. Hengtong Optic Electric (600487. SH), un fournisseur mondial de services pour r seaux informatiques et nerg tiques d tenu par le groupe Hengtong, est la seule entreprise chinoise se faire de nouveau une place dans le top 10 en se classant honorablement la 7e place, am liorant ainsi son classement de l'an dernier.

Integer Research, un fournisseur indépendant d'études de marché et d'analyses spécialisé dans l'industrie des fils et des câbles, produit notamment des classements vérifiés de manière indépendante des 100 plus grands producteurs de fils et de câbles isolés au monde sur la base des revenus tirés de la vente de produits isolés au cours de l'année.

D'après les données d'Integer Research, la Chine affiche une forte croissance. Cette année, 34 entreprises chinoises se sont classées dans le top 100, y compris Hengtong, et les revenus totaux de ces 34 entreprises ont crû d'année en année, alors même que le top 100 mondial a enregistré une baisse de 5 %.

Pour de plus amples informations, cliquez sur le lien suivant : https://www.integer-research.com/market-analysis/the-integer-top-100-wire-cable-producers-database/free-preview-extracts-top-100-alphabetical-list/#Top10.

Après plus de 20 années de développement, Hengtong est devenu un géant comptant plus de 18 000 employés à travers le monde et a élaboré ses propres technologies de base en matière de recherche et de fabrication de préformes de fibres optiques et de câbles. Avec une telle croissance, Hengtong retient de nouveau l'attention du monde entier en redéfinissant le « Made in China ».

Hengtong et bien d'autres entreprises chinoises sont prêtes à s'ouvrir sur le monde, et sont désireuses d'établir de nouveaux partenariats à l'international afin d'ouvrir une toute nouvelle ère pour la Chine.

À propos de Hengtong Optic-Electric

Hengtong Optic-Electric est un fournisseur mondial de services pour réseaux informatiques et énergétiques qui offre une vaste gamme de fils et de câbles, y compris de la fibre optique, des câbles électriques, des câbles sous-marins, etc.

Avec plus de 20 années de développement, Hengtong Optic-Electric, l'une des sociétés cotées en bourse du groupe Hengtong, dispose maintenant de dix sites de fabrication basés en Chine, en Europe , en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est. La société dispose également de bureaux de vente dans plus de 30 pays et régions du monde et fournit des produits et des services dans plus de 120 pays.

L'engagement en matière d'innovation et de responsabilité sociale est l'un des principes fondamentaux de Hengtong. Hongtong met en œuvre et transforme la fabrication intelligente pour devenir l'un des fabricants de câbles les plus avancés du monde.

Pour de plus amples informations sur Hengtong : http://www.hengtonggroup.com/en/

