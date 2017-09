Univision Communications Inc transmitirá "Unidos por los Nuestros", un especial de siete horas en vivo de costa a costa a beneficio de las comunidades impactadas por los recientes desastres naturales en Puerto Rico, México, Florida y Texas

NUEVA YORK , 20 de septiembre de 2017 PRNewswire HISPANIC PR WIRE Univision Communications Inc. (UCI ) anunci hoy el especial sin precedentes, de siete horas de transmisi n en vivo, "Unidos por los Nuestros", que se llevar a cabo el s bado 23 de septiembre para recaudar fondos en pro de los sobrevivientes y v ctimas del terremoto de M xico y el hurac n Mar a ocurridos esta semana, as como para continuar apoyando a las comunidades afectadas a principios de este mes por los huracanes Harvey, Irma y el terremoto en Oaxaca , M xico. Personalidades en el aire y productores pondr n en marcha todos los recursos de UCI al unir fuerzas en la creaci n de un evento sin precedentes que se transmitir en La Cadena Univision, Univision Deportes (UDN) y Univision NOW a partir de las 7 p.m. Este (6 p.m. Centro, 4 p.m. Pac fico) hasta las 2 a.m. Este desde m ltiples localidades incluyendo Los ngeles, Nueva York , Houston , Ciudad de M xico y Puerto Rico .

Los fondos recaudados por este evento especial beneficiarán a la Cruz Roja Americana y sus esfuerzos de ayuda en las áreas más afectadas en Houston, Texas ; Oaxaca /Chiapas , México; el Sur de la Florida ; Ciudad de México y Morelos ; y Puerto Rico . Los contribuyentes podrán dirigir sus donaciones a uno o varios de los lugares afectados por los desastres llamando al número exclusivo de Univision (1-800-842-2200) y/o visitando www.Univision.com/Unidos.

"Unidos por los Nuestros" reunirá a productores de Univision y talentos de entretenimiento, música y deportes para concientizar sobre la necesidad urgente de recursos después de estos cinco grandes desastres naturales que han sucedido en las últimas tres semanas y afectan a decenas de millones de personas.

Entre las personalidades de Univision se encuentran, Alejandra Espinoza , Karla Martinez , Alan Tacher , Chiquinquirá Delgado, Lili Estefan , Raúl de Molina ; quienes se unirán a los presentadores de noticias Jorge Ramos , María Elena Salinas , Teresa Rodríguez, Ilia Calderón y María Antonieta Collins . Jesus Bracamontes , Félix Fernandez, Hristo Stoichkov , Adriana Monsalve , Rodolfo Landeros , Pablo Ramírez y Iván Zamorano están entre los comentaristas de Univision Deportes que participaran en el especial.

"Al ser testigos de la devastación inimaginable causada por los huracanes y los terremotos de las últimas semanas, Univision y nuestros empleados tienen la misión de movilizar y unir a nuestras comunidades y audiencias para mostrar solidaridad y ayudar a traer recursos a tantas personas en extrema necesidad de asistencia", dijo Randy Falco , presidente y CEO de UCI . "Estamos orgullosos de reunir lo mejor en entretenimiento, música y deportes para esta importante misión".

FUENTE Univision Communications Inc.

