"Entre Nos: Parte 2" protagonizado en vivo por prometedores comediantes hispanos, se estrena por HBO LATINOÂ® el 13 de octubre

NUEVA YORK , 20 de septiembre de 2017 PRNewswire HISPANIC PR WIRE Siguiendo el xito de Entre Nos Parte 1, los comediantes Vladmir Caama o, Frankie Qui ones y Shayla Rivera tomar n el escenario en el show de comedia de 30 minutos en vivo Entre Nos Parte 2 cuando se estrene el viernes 13 de octubre, a las 9 30pm EST , exclusivamente por HBO LATINO . En este divertido especial en ingles, los tres comediantes son acompa ados por el anfitri n y comediante Ben Gonz lez en el Teatro El Portal de Los Angeles , para una noche de risas. Dirigido por Joke Yanes y Adolfo Nowake, Entre Nos Parte 2 saldr al aire en todas las plataformas del canal, incluyendo HBO NOW , HBO GO , HBO On Demand y portales afiliados.

HBO Latino se complace en presentar a estas talentosas estrellas durante el mes Nacional de Herencia Hispana. Los comediantes cuentan sus historias de crecer como hispanos en los Estados Unidos, abarcando desde mudanzas por el país, hasta envejecer en un mundo dominado por la tecnología. También ofrecerán una perspectiva peculiar sobre cómo gastar dinero cuando finalmente lo consiguen, el paso por la fase de cholo en la infancia, la intimidad cuando se envejece, y más.

Entre Nos: Parte 1 (especia de comedia de HBO LATINO® en español) se estrenó recientemente en el canal el pasado junio, y regresará con mas especiales en 2018.

VLAD El estilo de Vlad Caamaño nació de crecer en una familia dominicana que vive en Nueva York y se describe como una combinación de chispa urbana e intelecto. Vlad se ha convertido rápidamente en un elemento esencial de la comedia en Nueva York , con presentaciones en The Stand, Gotham Comedy Club, New York Comedy Club, y Comic Strip Live. En 2016, Vlad fue nombrado uno de los mejores 10 comediantes por Variety y fue homenajeado en Just for Laughs.

FRANKIE Frankie Quiñones tiene un estilo comparado a un show de variedad individual. Ha participado en giras con respetados artistas en la industria, incluyendo Craig Robinson , Paul Rodríguez y Eddie Griffin , entre otros. El repertorio de personajes de Frankie va desde una mujer hispana llamada Juanita Carmelita , quien con poco dinero es subida de tono, hasta Cholo, quien ha cambiado su vida en sentido positivo.

SHAYLA Shayla Rivera es una comediante puertorriqueña que usa humor auto-denigrante para demostrar que la verdad es lo más divertido que hay. Su punto de vista proviene de su vida como mujer, hispana y madre y basa sus historias en experiencias comunes de la vida diaria. Con seguidores de todas las edades géneros y culturas, Shayla es respetada en la comunidadcomo una comediante de gran potencial.

ACERCA DE HBO LATINO HBO Latino es un canal premium dedicado en español con programación atractiva y relevante para el mercado hispano en los Estados Unidos. El canal tiene programación exclusiva que incluye los estrenos en los Estados Unidos de series, películas y documentales en español adquiridos en Norteamérica, Latinoamérica y el Caribe, así como cortometrajes originales. Además, HBO Latino ofrece las mejores películas de Hollywood y programación original de HBO del canal principal en español. HBO Latino está incluido gratuitamente con su suscripción a HBO. El contenido de HBO Latino puede accederse a través de HBO On Demand®, HBO GO® y HBO NOW®.

