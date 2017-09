Cambium Networks prÃ©sente cnPilotâ„¢ e502S, son nouveau point d'accÃ¨s wi-fi pour l'extÃ©rieur

La nouvelle couverture wi fi de secteur ext rieur 30 prend en charge des d ploiements dans des zones troites ou en grappes haute capacit

ROLLING MEADOWS, Illinois , le 20 septembre 2017 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Cambium Networks a présenté le dernier venu dans sa célèbre famille de points d'accès pour l'extérieur cnPilot™ : le cnPilot e502S Outdoor - 802.11ac Outdoor Access Point (AP). Répondant aux exigences particulières en termes de couverture et de densité des applications de connectivité pour l'extérieur, l'e502S opère dans les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, et offre une couverture optimale dans les géographiques étroites et une isolation sonore avec sa couverture de faisceau à 30o. L'antenne à gain élevé intégrée n'offre pas seulement une connexion aux stations situées à de plus longues distances : elle améliore également les performances dans des environnements bruyants. Le format réduit de l'antenne intégrée, ainsi que sa couverture étroite et son gain élevé, la rendent particulièrement adaptée à un déploiement sur des poteaux à la place de lampes et de panneaux. Les modules e502S peuvent également être colocalisés en grappes de secteurs pour répondre à la demande de publics denses comme dans les stades sportifs, les salles de concerts, les événements spéciaux, et d'autres zones publiques où la densité d'utilisateurs est élevée. L'e502S complète la couverture à 120o qu'offrent l'e501S et l'e500 omnidirectionnelle à 360o, constituant ainsi un ensemble complet de solutions de couverture wi-fi pour l'extérieur.

La série e500 de points d'accès wi-fi pour l'extérieur est dotée d'un port auxiliaire qui offre une sortie d'alimentation électrique par câble et une connectivité données permettant un certain nombre d'options de déploiement. Les opérateurs réseau brancheront souvent une caméra CCTV à ce port auxiliaire afin de renforcer la sûreté et la sécurité. Si l'e500 est déployé dans un endroit éloigné, l'opérateur réseau peut utiliser les solutions de réseau sans fil fixes point à point ou point à multipoint Cambium Networks pour offrir un élément de relais intégré utilisant le port auxiliaire.

A l'instar de tous les points d'accès cnPilot, le nouveau e502S est géré par le système de gestion cnMaestro™ de Cambium qui offre des services de gestion et de contrôleur, disponibles dans des configurations cloud et sur site. cnMaestro propose également une configuration optimisée pour le Managed Service Provider (MSP), qui permet au MSP de gérer efficacement les réseaux privés séparés dans une seule plateforme de gestion - offrant efficience et contrôle sur le plan opérationnel.

La solution cnPilot et cnMaestro a fait ses preuves sur le terrain et est conforme aux normes strictes des intégrateurs systèmes exigeants. « Le wi-fi est la couche d'accès où se déroulent la plupart des échanges. Nous avons déployé les solutions Cambium cnPilot™ pour l'intérieur et pour l'extérieur dans de nombreux contextes importants », explique Bruce McGregor , directeur général de Southern Rework. « Nous préférons recommander les modules pour l'intérieur e400 enterprise Wi-Fi et les modules pour l'extérieur e500 enterprise Wi-Fi, avec un réseau de distribution ePMP™, géré par le système de gestion cnMaestro™. Cet ensemble technologique a démontré qu'il était fiable et peu coûteux, et il est déployé aujourd'hui dans des entreprises et chez des clients industriels sur plus 50 sites sur la côte est de l'Australie. »

« Avec l'arrivée de l'e502S, Cambium Networks offre plus d'options que jamais pour les points d'accès destiné à l'extérieur », ajoute Vibhu Vivek , vice-président exécutif des produits chez Cambium Networks. « Avec notre série e500 de points d'accès pour l'extérieur et nos points d'accès e410 et e600 pour l'intérieur, les opérateurs réseaux disposent aujourd'hui au même endroit de toutes les options dont ils ont besoin pour déployer un réseau d'entreprise cloud à la pointe de la technologie, à haute performance, abordable et sans friction. »

Vous pouvez d'ores et déjà commander votre cnPilot e502S. Merci de prendre contact avec un revendeur Cambium Networks pour plus d'informations.

A propos de Cambium Networks Cambium Networks est un des plus grands fournisseurs de solutions sans fil qui connectent ce qui n'est pas connecté : les personnes, les endroits et les objets. Grâce à sa gamme élargie de plateformes haut débit et à bande étroite sans fil fiables, évolutives et sécurisées, Cambium Networks permet à tous les prestataires de services et les opérateurs de réseaux industriels, d'entreprises et des pouvoirs publics de construire une connectivité économique, fiable et haute performance. La société a aujourd'hui déployé plus de six millions de radios dans des milliers de réseaux exigeants répartis dans plus de 150 pays. Basée dans les environs de Chicago et disposant de centres de recherche et développement aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, Cambium Networks vend ses produits par l'intermédiaire d'un grand nombre de distributeurs mondiaux de confiance. www.cambiumnetworks.com.

