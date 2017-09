Cambium Networks apresenta o novo ponto de acesso externo de rede Wi-Fi cnPilot™ e502S

A Cambium Networks apresentou hoje o ltimo acr scimo a sua popular fam lia de pontos de acesso externos cnPilot cnPilot e502S Outdoor 802.11ac Outdoor Access Point (AP). Atendendo s exig ncias de cobertura e densidade nicas de aplica es de conectividade externa, o e502S opera nas faixas de 2,4 GHz e 5 GHz e fornece uma tima cobertura em geografias estreitas e isolamento de ru do com seu raio de cobertura de 30 . A antena integrada de alto ganho fornece conectividade a esta es localizadas a maiores dist ncias e tamb m melhora o desempenho em ambientes ruidosos. A pequena rea ocupada com antena integrada, somada cobertura estreita e o alto ganho, torna o ponto de acesso especialmente adequado para ser instalado em postes nas ruas no lugar das luzes e placas. Os m dulos do e502S tamb m podem ser localizados em conjunto em agrupamentos de setores, para satisfazer as demandas de grandes p blicos, tais como em est dios esportivos, locais de concertos, eventos especiais e outras reas p blicas com alta densidade de usu rios. O e502S complementa a cobertura de 120o fornecida pelo e501S e pelo onidirecional de 360 e500, fornecendo um conjunto completo de solu es de cobertura de Wi Fi para reas externas.

A série e500 de pontos de acesso de rede Wi-Fi para áreas externas inclui uma porta auxiliar que fornece energia sobre Ethernet para fora e conectividade de dados que habilita algumas opções de implementação. Os operadores de rede irão, com frequência, instalar uma câmera de circuito fechado de televisão (CFTV) na porta auxiliar, para melhorar a proteção e a segurança. Se o e500 for empregado em uma localidade remota, o operador da rede pode usar as soluções de rede fixa wireless ponto a ponto ou ponto a multipontos para fornecer um backhaul integrado, usando a porta auxiliar.

Como todos os pontos de acesso cnPilot, o novo e502S é gerenciado pelo sistema de gerenciamento cnMaestro™ da Cambium, que fornece serviços de gerenciamento e de controlador, disponíveis nas configurações na nuvem e em instalação física. O cnMaestro também inclui uma configuração otimizada para o provedor de serviços gerenciados (MSP -- Managed Service Provider), que permite ao MSP gerenciar efetivamente redes privadas discretas dentro de uma única plataforma de gerenciamento, garantindo eficiência operacional e controle.

A solução cnPilot e cnMaestro passou por testes de campo e atende os altos padrões de integradoras de sistemas exigentes. "O Wi-Fi é a camada de acesso em que a maioria das interações ocorrem. Nós empregamos soluções cnPilot™ da Cambium Networks em áreas internas e externas, em muitas implementações de grande porte", disse o gerente geral da Southern Rework, Bruce McGregor . "Preferimos recomendar os módulos de Wi-Fi corporativo e400 para áreas internas e os módulos de Wi-Fi corporativo e500 para áreas externas, com uma rede de distribuição ePMP™, gerenciada pelo sistema de gerenciamento cnMaestro™. Esse pacote de tecnologia é comprovadamente confiável e custo-eficiente e já é empregado por clientes empresariais e industriais em mais de 50 localidades na Costa Leste da Austrália".

"Com o acréscimo do e502S, a Cambium Networks oferece mais opções do que nunca de pontos de acesso externos", disse o vice-presidente sênior de Produtos da Cambium Networks, Vibhu Vivek . "Com nossa série de pontos de acesso e500 para áreas externas e pontos de acesso e410 e e600 para áreas internas, os operadores de rede podem encontrar agora, sob o mesmo teto, todas as opções necessárias para implementar uma rede corporativa avançada, de alto desempenho, mas acessível, que pode ser gerenciada sem fricções na nuvem".

O cnPilot e502S já está disponível para pedidos. Por favor, contate uma revenda da Cambium Networks para informações.

Sobre a Cambium Networks A Cambium Networks é uma importante provedora mundial de soluções wireless confiáveis, que conectam os desconectados -- pessoas, lugares e coisas. Através de seu amplo portfólio de plataformas confiáveis, redimensionáveis e seguras de banda estreita e banda larga wireless, a Cambium Networks torna possível a todas as provedoras de serviços e operadoras de redes industriais, empresariais e governamentais construir conectividade de alto desempenho, acessível e confiável. A empresa tem atualmente mais de sete milhões de rádios empregados em milhares de redes exigentes, em mais de 150 países. Com sede nas cercanias de Chicago e com centros de pesquisa e desenvolvimento nos EUA, Reino Unido e Índia, a Cambium Networks comercializa seus produtos através de uma variedade de distribuidoras mundiais de confiança. www.cambiumnetworks.com.

Contato com a mídia: Sara Black 1-213-618-1501 sara@bospar.com

