Cambium Networks anuncia el nuevo punto de acceso para wifi cnPilotâ„¢ e502S en exteriores

Cambium Networks anunci hoy la m s reciente incorporaci n a su popular familia de puntos de acceso cnPilot en exteriores el punto de acceso (AP) cnPilot e502S para exteriores 802.11ac . El e502S cumple los singulares requisitos de cobertura y densidad para aplicaciones de conectividad a la intemperie y opera en las bandas 2,4 GHz y 5 GHz, y proporciona cobertura ptima en geograf as angostas e aislamiento del ruido gracias a su rayo de cobertura de 30o. La antena integrada de alta ganancia no solo aporta conectividad a estaciones ubicadas a mayor distancia, sino que adem s mejora el desempe o en entornos ruidosos. El tama o peque o con la antena integrada y la cobertura en zonas angostas con alta ganancia lo hace especialmente adecuado para despliegue en postes callejeros que ya est n instalados para alumbrado y se ales. Los m dulos e502S tambi n pueden colocarse juntos en racimo en sectores a fin de satisfacer la demanda de poblaciones numerosas, por ejemplo, en estadios deportivos, salas de conciertos, eventos especiales y otros espacios p blicos con mayor densidad de usuarios. El e502S complementa la cobertura de 120o proporcionada por el e501S y el omnidireccional e500 de 360o, ofreciendo as un conjunto completo de soluciones de cobertura wifi para exteriores.

La serie e500 de wifi AP para intemperie incluye un puerto auxiliar que proporciona salida con alimentación por ethernet y conectividad de datos para habilitar una serie de opciones de despliegue. Los operadores de redes suelen colocar una cámara de circuito cerrado al puerto auxiliar a fin de mejorar la seguridad y protección. Si el e500 se despliega en una ubicación remota, el operador de red puede usar las soluciones inalámbricas fijas de Cambium Networks punto a punto o punto a multipunto, y así brindar un retorno integral mediante el puerto auxiliar.

Como todos los puntos de acceso cnPilot, el nuevo e502S se gestiona con el sistema cnMaestro™ de Cambium, el cual brinda servicios de gestión y control, y está disponible en configuración para nube e in situ. Además, cnMaestro incluye una configuración optimizada para el proveedor de servicios gestionados (MSP) que permite al MSP administrar de manera efectiva redes privadas confidenciales con una sola plataforma, entregando así eficiencia operacional y control.

La solución cnPilot y cnMaestro fue sometida a pruebas de campo y cumple con los altos estándares de exigentes integradores de sistemas. "El wifi es la capa de acceso donde tienen lugar la mayor parte de las interacciones. Hemos desplegado soluciones cnPilot™ de Cambium Network para interiores y exteriores en muchos proyectos de gran envergadura", dijo Bruce McGregor , gerente general de Southern Rework. "Preferimos recomendar los módulos e400 para interiores en wifi empresarial y los módulos e500 para exteriores en wifi empresarial, con una red de distribución ePMP™ gestionada con el sistema cnMaestro™. Este paquete tecnológico ha demostrado ser fiable y rentable, y actualmente está desplegado en negocios e industrias de clientes que tenemos en más de 50 lugares en la costa este de Australia ".

"Al añadir el e502S, Cambium Networks ofrece más opciones que nunca para puntos de acceso al aire libre", Vibhu Vivek , vicepresidente senior de productos en Cambium Networks. "Con nuestros AP serie e500 para intemperie y nuestros AP e410 y e600 para interiores, los operadores de redes ahora pueden encontrar, bajo un solo techo, todas las opciones necesarias a fin de desplegar una red empresarial gestionada en nube de manera sencilla, que sea de vanguardia y alto rendimiento, a la vez que accesible".

Ya puede ordenar el cnPilot e502S. Por favor, pida detalles a un distribuidor de Cambium Networks.

Acerca de Cambium Networks Cambium Networks es un proveedor líder global de soluciones inalámbricas fiables que conectan lo desconectado: personas, lugares y cosas. Por medio de su amplia cartera de plataformas fiables, escalables y seguras de banda ancha y banda estrecha inalámbricas, Cambium Networks permite que todos los proveedores de servicios y operadores de redes industriales, empresariales y gubernamentales establezcan conectividad asequible, fiable y de alto desempeño. La compañía tiene actualmente más de siete millones de radios desplegados en miles de redes exigentes en más de 150 países. Con sede en las afueras de Chicago y centros de IyD en Estados Unidos, el Reino Unido y la India , Cambium Networks comercializa por medio de una gama de distribuidores internacionales de confianza. www.cambiumnetworks.com.

