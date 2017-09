Cambium Networks lanza el nuevo punto de acceso wifi exterior cnPilotâ„¢ e502S

Home >> More Operators news >> This Article

Published on: 21st Sep 2017

Acerca de Cambium Networks Cambium Networks es un proveedor global líder en soluciones de banda ancha inalámbrica de confianza que conectan lo que no está conectado: personas, lugares y cosas. Por medio de su amplia cartera de plataformas confiables, escalables y seguras de banda ancha y estrecha inalámbricas, Cambium Networks permite que todos los proveedores de servicios y operadores de redes industriales, empresariales y gubernamentales construyan una conectividad asequible, fiable y con un alto rendimiento. La compañía tiene actualmente más de siete millones de radios implementadas en miles de redes exigentes en más de 150 países. Con sede central en las afueras de Chicago y centros de I+D en los Estados Unidos, Reino Unido e India , Cambium Networks vende sus soluciones a través de un conjunto de distribuidores globales de confianza. www.cambiumnetworks.com.

ROLLING MEADOWS, Illinois , 20 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- Cambium Networks ha anunciado hoy la última incorporación a su popular familia de puntos de acceso cnPilot™ para exteriores: el cnPilot e502S para exterior; un punto de acceso exterior inalámbrico 802.11ac. El e502S, que cumple con los requisitos exclusivos de cobertura y densidad para aplicaciones de conectividad en exteriores, opera en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz y ofrece una cobertura superior en áreas estrechas, así como aislamiento acústico con su haz de cobertura de 30o. La antena de alta ganancia integrada no solo ofrece conectividad a estaciones situadas a mayores distancias, sino que también mejora el rendimiento en entornos ruidosos. El pequeño tamaño de la antena integrada, junto con la cobertura de zonas estrechas y la elevada ganancia, hacen que sea especialmente adecuada para su implementación en postes de alumbrado y señalización. Los módulos e502S también se pueden reubicar en clústeres de sectores para satisfacer la demanda de grandes multitudes, como por ejemplo en estadios deportivos, recintos para conciertos, eventos especiales y otras áreas públicas con una elevada densidad de usuarios. El e502S se complementa con la cobertura de 120o que ofrece el e501S y la de 360o omnidireccional del e500, proporcionando de este modo una gama completa de soluciones de cobertura de wifi.

