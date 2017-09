Le secteur bancaire rencontre la chaîne de blocs -- un événement exclusif de la plateforme Komodo, avec Monaize

L'innovation est souvent per ue comme un processus effrayant et m me pr judiciable, en particulier pour ceux qui sont en place depuis longtemps. N anmoins, l'histoire a prouv qu'avec l'innovation, des situations, des emplois et des secteurs nouveaux et meilleurs sont cr s. C'est encore plus manifeste avec la technologie, qui a permis aux tres humains de se concentrer sur les t ches qu'eux seuls peuvent accomplir, tandis que le travail r p titif et ennuyeux est laiss aux ordinateurs et aux machines.

Cependant, il convient aussi de noter que de nombreux secteurs conservateurs ont été capables de survivre et même de prospérer, malgré les nouvelles technologies révolutionnaires. Bien que les courriels aient changé le monde, nous utilisons toujours le bureau de poste. Cette analyse nous amène à penser qu'il en est de même pour la chaîne de blocs avec le secteur bancaire qui, bien qu'imparfaite, peut être utile.

C'est précisément ce dont il sera question dans « Banking Meets Blockchain » (« Le secteur bancaire rencontre la chaîne de blocs »), un événement exclusif de la plateforme Komodo organisé en partenariat avec Monaize, une plateforme innovante de services bancaires en ligne. L'événement aura pour objet d'informer les participants sur la façon dont la technologie des chaînes de blocs peut servir, non seulement comme alternative au secteur bancaire, mais aussi comme outil pour combler le vide entre les secteurs/marchés conservateurs et l'économie décentralisée en pleine expansion.

Les programmeurs, les étudiants, les représentants d'entreprise, les investisseurs ou tout simplement ceux qui s'intéressent aux miracles de la chaîne de blocs et de la fintech, n'hésitez pas à vous joindre aux équipes de la plateforme Komodo et de Monaize pour « Banking Meets Blockchain ». Cet événement exclusif est parrainé par la plateforme Komodo et se tiendra le 22 septembre, à Zurich (Suisse).

L'événement comprendra des débats des équipes de Komodo et de Monaize sur les sujets suivants :

L'événement comprendra des débats des équipes de Komodo et de Monaize sur les sujets suivants :

