Banking meets Blockchain - ein exklusives Event von Komodo Platform in Zusammenarbeit mit Monaize

Z RICH, 18. Innovation wird oft als be ngstigender und sogar sch dlicher Prozess angesehen, vor allem f r diejenigen, die auf Legacy Positionen sitzen. Dennoch hat die Geschichte bewiesen, dass mit Innovationen neue und bessere Positionen, Arbeitspl tze und Branchen geschaffen werden. Dies wird am offensichtlichsten durch Technologie, die es Menschen erm glicht hat, sich auf Aufgaben zu konzentrieren, die nur von ihnen durchgef hrt werden k nnen, w hrend monotone und stupide Aufgaben Computern und Maschinen berlassen werden.

Allerdings ist es auch erwähnenswert, dass viele konservative Branchen in der Lage waren zu überleben und angesichts neuer und disruptiver Technologien sogar florieren konnten. Obwohl E-Mails die Welt verändert haben, verwenden wir immer noch die Post. Diese Analyse führt uns zu der Annahme, dass dies auch zutreffen kann, wenn es um die Blockchain und die Bankenbranche geht, die trotz fehlerhafter Aspekte einen Zweck erfüllen kann.

Genau das wird im Rahmen von „Banking Meets Blockchain" erörtert - ein exklusives Event von Komodo Platform, das in Partnerschaft mit Monaize, einer innovativen E-Banking-Plattform, veranstaltet wird. Die Informationsveranstaltung will Teilnehmer darüber informieren, wie die Blockchain-Technologie nicht nur als Alternative zum Bankensektor dienen kann, sondern auch als Instrument, um die Kluft zwischen konservativen Branchen/Märkten und der wachsenden dezentralisierten Wirtschaft zu schließen.

Programmierer, Studenten, Unternehmensvertreter, Anleger oder diejenigen, die einfach nur an den Wundern der Blockchain und Fintech interessiert sind, können sich bei „Banking Meets Blockchain" den Teams von Komodo Platform und Monaize anschließen. Diese exklusive Veranstaltung wird von der Komodo Platform gesponsert und findet am 22. September in Zürich statt.

Auf der Veranstaltung werden Gespräche sowohl von den Komodo- als auch von den Monaize-Teams präsentiert:

Um mehr über die Veranstaltung zu erfahren, klicken Sie hier zum Lesen des neuesten Blog-Post. Es stehen noch 30 Gästeplätze zur Verfügung (begrenzte Verfügbarkeit) - bitte kontaktieren Sie uns, um sich zu dem Event anzumelden (Einlass nur mit Einladung) - contact@komodoplatform.com

Medienkontakt: Ansprechpartner: Audo Kryptowitz E-Mail: audo@supernet.org Telefon: +358-41-4967922 Ort: Neumühlequai 42, 8006 Zürich, Schweiz

SOURCE Komodo Platform