Vislink conclut un accord avec Panasonic pour fournir au secteur ferroviaire des capacités de communications vidéo sans précédent

Ce partenariat tirera parti de la technologie de Vislink afin de d livrer des efficiences impressionnantes, la fois nouvelles et am lior es, ainsi que des services aux op rations ferroviaires

HEMEL HEMPSTEAD, Angleterre, le 16 septembre 2017 /PRNewswire/ -- Vislink, société de xG Technology, Inc. (Nasdaq : XGTI, XGTIW) et leader mondial en solutions vidéo sans fil destinées aux marchés de la diffusion, des forces de l'ordre et de la défense, a annoncé avoir conclu un accord avec Panasonic System Solutions Europe (« Panasonic ») en vue de collaborer dans le cadre de projets permettant de fournir au secteur ferroviaire la technologie de communications vidéo éprouvée de Vislink. Cette technologie a le potentiel de délivrer des capacités et des améliorations sans précédent pour les opérations ferroviaires.

L'expérience de plusieurs décennies de Vislink en matière de développement et de délivrance de systèmes de transmission vidéo fiables et de haute qualité, conçus pour fonctionner dans des environnements exigeants, offre des avantages uniques et incontestables au secteur ferroviaire. Les solutions de Vislink sont parfaitement adaptées pour les situations impliquant des véhicules à grande vitesse, des effets de chocs et de vibrations, ainsi que des conditions de RF (radiofréquence) difficiles, qui constituent toutes des situations typiques dans le cadre des opérations ferroviaires.

James Walton , président d'IMT Ltd., et responsable des opérations d'IMT et de Vislink en dehors du continent américain, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous engager dans ce partenariat passionnant aux côtés de Panasonic, afin d'introduire notre technologie sur le marché ferroviaire, au sein duquel elle est susceptible d'améliorer significativement l'efficience des opérations, en engendrant des services nouveaux et améliorés, une fiabilité accrue, ainsi qu'une meilleure sécurité pour les passagers. Nous travaillons avec succès depuis longtemps avec l'équipe de Panasonic, en combinant nos systèmes sans fil avec leurs produits vidéo de diffusion pour une utilisation dans le cadre de nombreux événements et installations à travers le monde. L'officialisation de ce partenariat nous permet de rapprocher encore davantage nos équipes techniques et commerciales. Nous sommes persuadés que cela permettra à nos deux sociétés de tirer parti de leurs forces respectives afin de travailler sur des projets conjoints susceptibles d'impacter positivement de nouveaux marchés. »

La collaboration avec Panasonic tire parti des compétences éprouvées de Vislink en matière de technologies sans fil embarquées, que la société développe pour une utilisation dans le cadre de diffusions sportives en temps réel exigeantes, ainsi que de ses antécédents en tant que fournisseur renommé de solutions vidéo critiques destinées aux applications des forces de l'ordre, de la défense et de la sécurité publique.

De son côté, la collaboration de Vislink avec Panasonic s'inscrit dans le cadre de sa stratégie de partenariat avec des fournisseurs technologiques de première catégorie, afin d'identifier et d'entreprendre conjointement des opportunités commerciales sur des marchés verticaux ciblés. En unissant ses forces avec Panasonic, Vislink se positionne en tant que fournisseur leader de solutions technologiques, et en tant qu'acteur majeur du secteur européen des transports.

Tony O'Brien , directeur général de Panasonic System Solutions Europe, a déclaré : « Notre objectif affiché consiste à fournir des solutions technologiques connectées afin de rendre le secteur ferroviaire plus sûr et plus efficace. » Il nous fallait trouver le partenaire technologique adéquat pour nous aider au sein de cet environnement difficile, et c'est en Vislink que nous l'avons trouvé. Ensemble, nous pouvons résoudre les défis de longue date auxquels le secteur est confronté, tels que la capacité de proposer une surveillance sans latence sur le réseau ferroviaire. En combinant la technologie de surveillance innovante de Panasonic avec la technologie sans fil de Vislink, nous franchissons un pas de plus dans cette direction. »

À propos de xG Technology, Inc. et de Vislink

Les marques de xG Technology fournissent des solutions vidéo sans fil aux marchés de la diffusion, des forces de l'ordre et de la défense, ainsi que des réseaux privés de haut débit mobile qui sont utilisés dans des environnements difficiles. Le portefeuille de marques de xG inclut Integrated Microwave Technologies (IMT), Vislink, et xMax. Basée à Sarasota , en Floride, xG Technology possède plus de 100 brevets et demandes de brevets en instance. xG est une société cotée au NASDAQ Capital Market (symbole : XGTI). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xgtechnology.com.

Vislink est spécialisée dans la capture sans fil, la délivrance et la gestion de vidéos en direct de haute qualité et sécurisées, et dessert les marchés de la diffusion et des médias, ainsi que de la sécurité publique et de la surveillance. Pour en savoir plus sur Vislink, rendez-vous sur http://www.vislink.com/.

À propos de Panasonic System Solutions Europe

Panasonic System Solutions Europe (PSSEU), filiale de Panasonic Marketing Europe, a été fondée en avril 2016. La société développe, pour le compte d'importants clients, des solutions de classe mondiale qui offrent responsabilité et point de contact unique. Ces solutions s'appuient sur le matériel Panasonic, ainsi que sur les logiciels, la capacité de connectivité et les produits tiers, le tout s'accompagnant d'une ingénierie, d'une gestion de projets, et de services de classe mondiale. Les secteurs visés sont l'énergie, les transports et la logistique.

