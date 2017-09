Cricket WirelessÂ® y House of Blues Celebran el Mes de la Herencia Hispana con la Oportunidad de ver a Carlos Santana en Vivo

ATLANTA , 15 de septiembre de 2017 PRNewswire HISPANIC PR WIRE Como patrocinador oficial de House of Blues Entertainment (HOBE), Cricket Wireless est ofreciendo a un afortunado ganador y a su invitado la oportunidad para ver en vivo a Carlos Santana en concierto el 11 de noviembre de 2017 en House of Blues de Las Vegas , NV. El ganador y su invitado tendr n tambi n la oportunidad exclusiva de conocer al dolo antes del concierto.

Empezando hoy hasta el 15 de octubre fans pueden participar en el concurso visitando la página www.cricketsweepstakes.com/santana y llenando la forma en línea1.

"Carlos Santana es una leyenda en la industria de la música y estamos muy emocionados de dar a los fans la oportunidad de verlo en vivo en concierto", dijo Tiffany Baehman , Vicepresidente y Directora de Mercado de Cricket Wireless. "Además, los clientes de Cricket pueden ganar más premios autografiados por Santana al registrarse en nuestras tiendas locales de Cricket Wireless usando la aplicación de Cricket Rewards.

El ganador del gran premio recibirá:

...Y mucho más.

Además, los dos (2) ganadores del primer premio recibirán un (1) smartphone Samsung Galaxy S8, seis (6) meses de servicio de Cricket Wireless de Plan Ilimitado3, y un (1) artículo de recuerdo autografiado por Carlos Santana . Los tres (3) ganadores del segundo lugar recibirán un (1) artículo de recuerdo autografiado por Carlos Santana .

"Nuestro patrocinio con HOBE nos permite el acceso a algunos de los mejores lugares de entretenimiento del país y brinda a nuestros clientes que aman a la música más formas de acercarse a algunos de sus artistas favoritos", dijo Baehman. "Es otra forma en la cual estamos brindando a nuestros clientes algo más para sonreír."

Acerca de Cricket Wireless Cricket brinda una mejor calidad a sus clientes con una experiencia móvil sencilla, amigable y confiable a nivel nacional y sin contrato anual. El poder de Cricket esta en nuestra red nacional 4G LTE confiable que le brinda cobertura a más de 319* millones de personas; planes sencillos y a precios económicos con impuestos incluidos; y una excelente selección de teléfonos que le encantan a nuestros clientes. Cricket: una razón para sonreír. Para saber más sobre Cricket o encontrar una tienda cercana a ustedes, visiten la página www.cricketwireless.com. Entérese más acerca de la sala de prensa y el blog de Cricket. Y contáctenos a través de Facebook y Twitter.

Cricket es una subsidiaria de AT&T Inc. La cobertura no se encuentra disponible en todos los lugares. © 2017 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logo de Cricket son marcas registradas bajo la licencia de Cricket Wireless LLC

** Basado en la cobertura general de Estados Unidos. Velocidades de descarga máx. de 8 Mbps (LTE) / 4 Mbps (4G). Requiere de un smartphone compatible. La cobertura 4G LTE no es equivalente a la cobertura total de la red.

Acerca de House of Blues Entertainment Con clubes y teatros operados/administrados, el portafolio de House of Blues Entertainment, una división de Live Nation, es muy variada e incluye el legendario Fillmores y los íntimos House of Blues en los Estados Unidos. House of Blues Entertainment tiene la colección preeminente de salas de música diseñadas para reunir a fans y artistas en entornos musicales incomparables.

Acerca de House of Blues Fundada en 1992, House of Blues se encuentra en todos los Estados Unidos y forman el grupo de salas para conciertos más prominentes del país. Cada uno cuenta con alta tecnología en sonido e iluminación a la vanguardia en entornos diseñados para atraer fans lo más cerca posible a los artistas. El restaurante y el bar de cada ubicación están adornados con arte popular, original y auténtico, parte de la colección más grande del mundo, combinado con la hospitalidad legendaria de House of Blues y la cocina tentadora.

Sobre Carlos Santana Durante 40 años y después de muchos álbumes, Santana ha vendido más de 100 millones de discos y ha deleitado a más de 100 millones de fans en conciertos por todo el mundo. Hasta la fecha, Santana ha ganado diez premios GRAMMY® y tres premios GRAMMY® Latinos. Ganó un récord de nueve GRAMMYs por un proyecto, Supernatural de 1999 (incluyendo álbum del año y registro del año por Smoot"), así como tres Latin GRAMMYs. También recibió el Billboard Century Award (1996), fue presentado en el Rock and Roll Hall of Fame (1998), recibió el premio Billboard de Música Latina Lifetime Achievement (2009), y recibió el Kennedy Center Honors Award (2013). Entre muchos otros honores, Carlos Santana ha sido citado por Rolling Stone como #15 en su lista de los "100 guitarristas más famosos de todos los tiempos." Y, con el lanzamiento de Corazón en 2014, Santana superó a los Rolling Stones como uno de los dos únicos músicos de la historia de Billboard en anotar al menos un álbum Top Ten por seis décadas consecutivas a partir de los 1960s. En el otoño de 2014, Carlos Santana publicó su libro de memorias " The Universal Tone: Bringing My Story to Light." En el año 2017, Carlos Santana y Cindy Blackman Santana se unieron con The Isley Brothers (Ronald y Ernie) para lanzar Power of Peace, un álbum que celebra los sonidos inolvidables de los ritmos funk, soul, blues, rock, jazz y pop. Santana tiene el show leader por varios años en House of Blues en Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas .

1 No se requiere compra. Residentes de Estados Unidos y D.C., de 21 años y mayores. Termina el 10/15/17. No valido sí está prohibido. Vea cricketsweepstakes.com/santana para conocer las reglas oficiales. 2,3 Después de 22 GB de uso de datos, Cricket puede reducir la velocidad de transmisión de datos.

