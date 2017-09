International Finance Magazine consacre Ehsanollah Bayat, président d'Afghan Wireless et d'Ariana Television, meilleur PDG 2017 pour le secteur des médias et des télécoms

Bayat, dirigeant et philanthrope de renom, est r compens pour avoir fond le secteur des t l coms en Afghanistan et pour son innovation technologique

KABOUL, Afghanistan , le 14 septembre 2017 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Afghan Wireless Communication Company (AWCC) (www.afghan-wireless.com), la première société nationale de communications mobiles, le fondateur du marché afghan des communications mobiles et le plus grand fournisseur de services voix, de données, de divertissements et de paiements mobiles pour plus de 5 000 000 de consommateurs et d'entreprises, a annoncé que le Dr Ehsan Bayat , le fondateur d'Afghan Wireless et d'Ariana Television (ATN) et le président du Bayat Group, (www.bayat-group.com), avait obtenu le « 2017 Best Media and Telecom CEO Award » d'International Finance Magazine (IFM).

International Finance Magazine (www.internationalfinance.com) offre aux plus grands dirigeants d'entreprises mondiales des informations, des analyses et des éclairages sur l'évolution des marchés financiers dans le monde. IFM a décerné son prix le plus prestigieux au Dr Ehsan Bayat , en reconnaissance de son rôle historique comme dirigeant fondateur d'Ariana Television Network, et pour avoir créé Afghan Wireless, la première société afghane de communications sans fil.

Le Dr Bayat a fondé le secteur afghan des communications mobiles et fait d'Afghan Wireless la plus grande société de communications mobiles d'Afghanistan .

AWCC propose des services de tout premier plan, qu'il s'agisse de 4G LTE, 3.75G+ et 3G, de voix, de données, d'Internet et de paiements My Money Mobile à plus de cinq millions d'abonnés dans toutes les 34 provinces d'Afghanistan . Afghan Wireless a employé plus de 100 000 Afghans.

Le secteur des communications sans fil d'Afghanistan est le segment le plus important et le plus rentable de l'économie afghane, représentant plus de 25 % de l'ensemble des recettes fiscales du Gouvernement afghan.

En 2017, aussi bien Afghan Wireless qu'ATN ont manifesté leur attachement à l'innovation technologique. En mai 2017, Afghan Wireless a lancé son service 4G LTE, le seul réseau 4G LTE d'Afghanistan . En août 2017, ATN a lancé son service de diffusion en continu haut débit.

« Je suis honoré d'avoir été sélectionné par International Finance Magazine comme meilleur PDG 2017 pour le secteur des télécoms et des médias », explique le Dr Ehsanollah Bayat , président d'Afghan Wireless. « Ce prix récompense également la loyauté et le dur labeur de tout un chacun chez Afghan Wireless, ATN et l'ensemble du Bayat Group ; c'est leur dévotion qui a rendu possible notre succès. »

« Nous gardons tous chez AWCC, ATN et au Bayat Group un sentiment d'humilité, et une fierté, devant l'occasion qui nous est donnée de servir les Afghans », ajoute le Dr Bayat. « Nous sommes fiers qu'Afghan Wireless, ATN et chaque entreprise appartenant au Bayat Group soient des entreprises créées par des Afghans pour les Afghans. Nous nous réjouissons à l'idée de servir le peuple d'Afghanistan , de contribuer au progrès de notre nation, et ce pour de nombreuses années à venir. »

A propos d'Afghan Wireless

L'Afghan Wireless Communication Company (AWCC) (afghan-wireless.com) est la première entreprise de communications mobiles d'Afghanistan fondé le marché des communications sans fil en Afghanistan . Lancée en 2002 par Ehsan Bayat, président du Bayat Group (bayat-group.com), AWCC propose plusieurs services, qu'il s'agisse de 4G LTE, 3.75G+, 3G, 2.5G, de voix, de données, d'Internet et de services de paiements mobiles, à plus de cinq millions d'entreprises et de consommateurs, dans toutes les trente-quatre provinces d'Afghanistan . L'entreprise a des partenariats mondiaux avec 425 opérateurs de réseau sans fil dans 125 pays.

