¡FUTURAMA está de vuelta!

LOS WOOP WOOP Jam City, a trav s de su estudio de juegos TinyCo, FoxNext Games y Matt Groening , estrenaron en el d a de hoy un nuevo episodio de doble duraci n del podcast FUTURAMA, creado por Matt Groening , David X. Cohen y los escritores de FUTURAMA. El nuevo episodio, que presenta al elenco original y tiene una enorme duraci n de 42 minutos, ya est disponible en nerdist.com, soundcloud.com y Spotify, donde se lo puede descargar y escuchar en forma gratuita. Los actuales jugadores de Futurama Worlds of Tomorrow ya han estado disfrutando de contenido original del podcast y los nuevos jugadores pueden sumarse a la diversi n con exclusivos contenidos en el juego, incluyendo una misi n espacial a Junkleon 7, el planeta de los archivos eliminados.

El nuevo episodio del podcast FUTURAMA presenta la largamente esperada reunión del equipo de Planet Express, incluyendo a Fry, Bender, Leela, el profesor Farnsworth, Zoidberg, Amy y Hermes -a los que se suman Borax Kid, Calculón y el retorno de la popular telenovela "All My Circuits" (Todos mis circuitos). Mientras se encuentra en una misión de rutina a Junkleon 7, la tripulación encuentra a Klaxxon, una forma de vida maliciosa compuesta enteramente por ondas sonoras provenientes de podcasts del siglo XXI. ¿Podrá la tripulación salvar a la Tierra de las dañinas ondas sonoras de Klaxxon? Para conocer más detalles, ¡descargue el podcast y descúbralo usted mismo!

"El año pasado acorralé a dos excelentes caballeros --Matt Groening y David X. Cohen- y les lancé la idea de realizar un nuevo episodio de FUTURAMA en forma de podcast / pieza radiofónica, ya que FUTURAMA es una de mis cosas favoritas Y NECESITO MÁS DE ELLA", manifestó Chris Hardwick . "En el día de hoy estoy saltando de alegría para decir que: a) está sucediendo realmente, b) me toca interpretar la voz del villano (Klaxxon) y c) estoy totalmente inmerso en el Futurama: Worlds of Tomorrow, un juego que he estado jugando febrilmente desde que salió. Millones de gracias a Matt, David y TinyCo por consentir los desvaríos maníacos de un fanático bien intencionado".

El episodio salió a la luz luego de que el equipo de FUTURAMA se reunió para crear el contenido original de Futurama: Worlds of Tomorrow. La experiencia fue tan positiva y el interés de los fans tan grande que Jam City y TinyCo colaboraron con Matt Groening , los escritores del show y el elenco, con el objetivo de llevar a los fans un episodio completamente nuevo del podcast de FUTURAMA que fue integrado al juego para obtener una experiencia digital ampliada.

"FUTURAMA ha desencadenado una extraña paradoja de ciencia ficción, donde los episodios inspiraron el juego Futurama: Worlds of Tomorrow y ahora el juego está inspirando nuevos episodios", manifestó David X. Cohen . "¡Hurra por los bucles infinitos!".

Creado en asociación con Jam City, el creador y productor ejecutivo de FUTURAMA, Matt Groening y su Curiosity Company, junto con el productor ejecutivo David X. Cohen , los escritores originales de FUTURAMA y Rough Draft Studios, Futurama: Worlds of Tomorrow combina simulación, combate, exploración de la galaxia y la opción de gameplay (jugabilidad) "elija su propia aventura", para dar vida a las travesuras del equipo de Planet Express. Los jugadores experimentarán nuevas historias de los escritores de FUTURAMA, repletas de ingenio, encanto y jugarretas de ciencia ficción que los fans han llegado a conocer y amar.

"Para el entretenimiento constituye una nueva etapa el que un formato de juego para dispositivos móviles pueda inspirar contenido narrativo original a este nivel", afirmó Chris DeWolfe , cofundador y director ejecutivo de Jam City. "Asociarnos con Matt Groening , David X. Cohen y Chris Hardwick para lanzar el juego para dispositivos móviles, Futurama: Worlds of Tomorrow y ser parte del episodio doble del podcast resultante del contenido original de FUTURAMA ha sido una gran experiencia. El equipo de Jam City ha disfrutado mucho inspirando este nuevo capítulo del multiverso de FUTURAMA".

Los fans pueden escuchar y descargar gratuitamente el nuevo podcast de FUTURAMA en nerdist.com, soundcloud.com y spotify.com.

Futurama: Worlds of Tomorrow se puede jugar en forma gratuita y está disponible para los dispositivos móviles a través de la App Store y Google Play. Para conectarse con los fans y desarrolladores de FUTURAMA, ingrese a www.fb.com/playfuturama, www.twitter.com/playfuturama, y www.JamCity.com.

Si desea descargar los activos de soporte, incluyendo arte guía e íconos de aplicación para Futurama: Worlds of Tomorrow, ingrese a https://app.box.com/v/FuturamaWoT-NewPodcast

Para escuchar y enlazarse al nuevo podcast, ingrese a nerdist.com

Para escuchar y enlazarse al nuevo podcast a través de YouTube, ingrese a https://youtu.be/BxF1zjlEU-A

Acerca de Jam City Jam City es un fabricante de juegos móviles con sede en Los Ángeles y alcance mundial. Fundada en 2010 por los antiguos cofundadores de MySpace, Chris DeWolfe y Aber Whitcomb y el exejecutivo de 20th Century Fox, Josh Yguado , Jam City es la creadora de 6 de los 100 juegos que más han recaudado en las tiendas de Apple y Google en Estados Unidos. Su portafolio de títulos -que incluye a Cookie Jam, Panda Pop, Family Guy: The Quest for Stuff y Marvel Avengers Academy- ha sido descargado más de 800 millones de veces y jugado regularmente por casi 50 millones de personas al mes. Jam City tiene estudios en Seattle , San Francisco , San Diego y Buenos Aires . En 2016, Jam City adquirió a TinyCo, un estudio de San Francisco que se ubica a la vanguardia en llevar las franquicias de entretenimiento más populares del mundo a los juegos para dispositivos móviles.

Acerca de FoxNext Games FoxNext Games, una división del grupo FoxNext, produce juegos premiados basados en las mundialmente reconocidas propiedades de cine y televisión de Twentieth Century Fox. Cada día, FoxNext Games lleva calidad y disfrute triple A a millones de jugadores, con juegos que incluyen a ALIEN™ ISOLATION, ANGRY BIRDS™ RIO, THE SIMPSONS™ TAPPED OUT (también conocido como LOS SIMPSONS: SPRINGFIELD), FAMILY GUY: THE QUEST FOR STUFF, ANIMATION THROWDOWN: THE QUEST FOR CARDS, SUGAR SMASH: THE BOOK OF LIFE y muchos más.

Acerca de Rough Draft Studios Establecido en 1991, Rough Draft Studios, Inc. es un premiado estudio de animación especializado en animación tradicional de personajes, animación por computadora y la mezcla de ambas modalidades. El director de supervisión, Peter Avanzino , la productora / socia Claudia Katz y el resto de la pandilla de Rough Draft están encantados de dar una mano a Futurama: Worlds of Tomorrow de Jam City.

Acerca de Futurama FUTURAMA se enfoca en la vida de PHILIP J. FRY (Billy West ), un repartidor de pizza de 25 años que accidentalmente se congela el 31 de diciembre de 1999 y despierta mil años más tarde iniciando una nueva vida en Planet Express, una empresa de repartos intergalácticos. Allí, conoce a un grupo de personajes que incluye al objeto de sus afectos, LEELA (Katey Sagal ), una cíclope sexy con problemas de manejo de la ira; a su mejor amigo, BENDER (John DiMaggio ), un robot cleptómano impulsado por cerveza; al PROFESOR FARNSWORTH (Billy West ), un científico brillante e intrépido inventor, aunque olvidadizo; a HERMES (Phil LaMarr ), el burócrata detallista de la empresa; a AMY (Lauren Tom ), una pasante tan bonita como torpe y a ZOIDBERG (Billy West ), un extraterrestre parecido a una langosta que se autoproclama como experto en humanos. A lo largo de sus aventuras, el equipo encuentra a MAMÁ (Tress MacNeille), la malhablada propietaria de MomCorp (Fábrica de robots de Mamá); ZAPP BRANNIGAN (Billy West ), el capitán vanidoso y ególatra de la nave estelar Nimbus y muchos otros. Al igual que sucede hoy, la vida en el futuro es una compleja mezcla de lo maravilloso y lo horrible, donde las cosas todavía provocan risa sin importar cuán locas y disparatadas se pongan. La incorporación de Fry a la vida en la Nueva Nueva York incluye una visita al Museo de Cabezas , donde sobreviven las cabezas de las personas más renombradas e influyentes de la humanidad. Con un telón de fondo de extranjeros molestos, robots exasperantes y aparatos que funcionan mal, Fry se encuentra con que la gente todavía lucha con las mismas ansiedades cotidianas de la vida y el amor. FUTURAMA es una serie creada por Matt Groening , ganadora de varios premios Emmy, producida por Twentieth Century Fox Television en sociedad con The Curiosity Company y cuya animación está a cargo de Rough Draft Studios, Inc. Groening, David X. Cohen y Ken Keeler ofician como productores ejecutivos. FUTURAMA es distribuida por 20th Century Fox Television Distribution.

Acerca de Nerdist Nerdist es un canal multiplataforma para fanáticos del género y contenidos de cultura popular. Fundado por el director ejecutivo Chris Hardwick , su presencia online se da a través de Nerdist.com, que incluye las Nerdist News presentadas por Jessica Chobot , los shows semanales Because Science y The Dan Cave y una cobertura editorial en profundidad que se emite en forma diaria; y de Podcast Network, que incluye al emblemático Nerdist Podcast y al programa de capacitación en comedia The Nerdist School. Cada día, Nerdist llega a millones de personas y su contenido se puede encontrar en las principales plataformas, incluyendo a Alpha, YouTube, Facebook y Spotify. Nerdist es propiedad de Legendary Entertainment y forma parte de Legendary Digital Networks, que también incluye a Geek & Sundry y Amy Poehler's Smart Girls.

