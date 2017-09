La revista IFM nombra a Ehsanollah Bayat el Mejor Consejero Delegado de Medios y Telecomunicaciones de 2017

Home >> More Operators news >> This Article

Afghan Wireless Communication Company (AWCC) (afghan-wireless.com) es la primera empresa de comunicaciones inalámbricas de Afganistán y la fundadora del mercado de las comunicaciones inalámbricas del país. AWCC, fundada en 2002 por Ehsan Bayat, presidente de The Bayat Group (bayat-group.com), ofrece servicios de 4G LTE, 3,75G+, 3G, 2,5G, voz, datos, Internet y pagos móviles a más de cinco millones de clientes entre empresas y consumidores, distribuidos en las treinta y cuatro provincias de Afganistán. La empresa cuenta con asociaciones internacionales con 425 operadores de redes inalámbricas en 125 países.

"A todos los que trabajamos en AWCC, ATN y The Bayat Group nos abruma y enorgullece continuamente tener la oportunidad que se nos ha presentado a la hora de prestar nuestros servicios a los afganos", señaló el Dr. Bayat. "Estamos orgullosos de que Afghan Wireless, ATN y todas las compañías que forman parte de The Bayat Group sean empresas construidas por afganos y para afganos. Esperamos con impaciencia prestar nuestros servicios a la gente de Afganistán para contribuir al progreso de nuestra nación durante los años venideros".

"Me honra haber sido seleccionado por la revista International Finance Magazine como el Mejor Consejero Delegado de Medios y Telecomunicaciones de 2017", afirmó el Dr. Ehsanollah Bayat , presidente de Afghan Wireless. "Este premio también es un reconocimiento a la lealtad y al duro trabajo de todos en Afghan Wireless, ATN, y The Bayat Group al completo; su compromiso ha hecho posible nuestro éxito".

AWCC ofrece servicios de primera categoría de 4G LTE, 3,75G+ y 3G de voz, datos, Internet y el servicio de pago móvil My Money a más de cinco millones de suscriptores de las 34 provincias de Afganistán. Afghan Wireless ha dado empleo a una cifra que supera los 100.000 afganos.

KABUL , Afganistán, 14 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- Afghan Wireless Communication Company (AWCC) (www.afghan-wireless.com), la primera compañía de comunicaciones móviles del país, fundadora del mercado de comunicaciones móviles afganas y un proveedor líder de servicios de voz, datos, entretenimiento y pago móvil para más de 5.000.000 clientes y negocios, ha anunciado hoy que el Dr. Ehsan Bayat , fundador de Afghan Wireless, de Ariana Television (ATN), y presidente de The Bayat Group, (www.bayat-group.com), ha recibido el premio al Mejor Consejero Delegado de Medios y Telecomunicaciones de 2017 de parte de la revista International Finance Magazine (IFM).

