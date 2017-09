Ehsanollah Bayat, předseda představenstva společností Afghan Wireless a Ariana Television, byl mezinárodním finančním magazínem jmenován nejlepším generálním ředitelem v oblasti médií a telekomunikace v roce 2017

Dr. Bayat, renomovan podnikatel a filantrop, z skal ocen n jako zakladatel sektoru afgh nsk ch telekomunikac a technologick inov tor

KÁBUL, Afghánistán, 14. září 2017 /PRNewswire/ -- Afghan Wireless Communication Company (AWCC) (www.afghan-wireless.com), první společnost mobilní komunikace v Afghánistánu a zakladatel trhu mobilních komunikací v této zemi, přední poskytovatel hlasových, datových, zábavních a mobilních platebních služeb více než 5 000 000 spotřebitelům a podnikům dnes oznámila, že Dr. Ehsan Bayat , zakladatel společností Afghan Wireless a Ariana Television (ATN) a předseda představenstva společnosti Bayat Group (www.bayat-group.com), obdržel od Mezinárodního finančního časopisu IFM ocenění jako nejlepší generální ředitel v oblasti médií a telekomunikací v roce 2017.

Mezinárodní finanční magazín (www.internationalfinance.com) poskytuje předním světovým manažerům informace, analýzy a poznatky o vývoji na globálních finančních trzích. Magazín IFM udělil své nejprestižnější ocenění Dr. Ehsanu Bayatovi v uznání jeho historického postavení jakožto zakládajícího ředitele společnosti Ariana Television Network a za založení první afghánské bezdrátové komunikační společnosti Afghan Wireless.

Dr. Bayat založil afghánský mobilní komunikační sektor a učinil Afghan Wireless největší společností bezdrátové komunikace v Afghánistánu

Společnost AWCC poskytuje 4G LTE, 3,75G + a 3G hlasové, datové, internetové a mobilní platební služby na světové úrovni více než pěti milionům účastníků ve všech 34 provinciích Afghánistánu. Společnost Afghan Wireless zaměstnává více než 100 000 Afghánců.

Afghánský sektor bezdrátových komunikací je největším a nejvýnosnějším segmentem afghánské ekonomiky a poskytuje afghánské vládě více než 25 % všech daňových příjmů.

V roce 2017 prokázaly společnosti Afghan Wireless a ATN své odhodlání k technologickým inovacím. V květnu 2017 společnost Afghan Wireless uvedla do provozu svou službu 4G LTE, jedinou síť 4G LTE v Afghánistánu. Během srpna 2017 společnost ATN zahájila své vysokorychlostní streamingové vysílání.

„Je mi ctí, že jsem byl magazínem International Finance Magazine vybrán jako nejlepší generální ředitel pro telekomunikace a média v roce 2017", řekl Dr. Ehsanollah Bayat , předseda představenstva společnosti Afghan Wireless. „Toto ocenění také uznává loajalitu a tvrdou práci, kterou přispěli všichni v Afghan Wireless, ATN a celé skupině Bayat, jejich úsilí umožnilo náš úspěch."

„Všichni v AWCC, ATN a Bayat Group jsme nadále pokorní a hrdí na příležitost, kterou jsme dostali k tomu, abychom sloužili Afgháncům," řekl Dr. Bayat. „Jsme hrdí na to, že společnosti Afghan Wireless, ATN a každá společnost, která je součástí skupiny Bayat Group, jsou podniky postavené Afghánci pro Afghánce. Těšíme se na to, že budeme sloužit lidem Afghánistánu a budeme přispívat k rozvoji naší země po mnoho dalších let."

O společnosti Afghan Wireless:

The Afghan Wireless Communication Company (AWCC) (afghan-wireless.com) je první bezdrátová komunikační společnost v Afghánistánu, která také vytvořila trh bezdrátových komunikací v Afghánistánu. Společnost AWCC, která byla založena v roce 2002 Ehsanem Bayatem, předsedou představenstva skupiny Bayat Group (bayat-group.com), poskytuje 4G LTE, 3,75G +, 3G, 2,5G, hlasové, datové, internetové a mobilní platební služby více než pěti milionům obchodních a spotřebitelských zákazníků, kteří pocházejí ze všech třiceti čtyř afghánských provincií. Společnost má globální partnerství s 425 operátory bezdrátových sítí ve 125 zemích.

KONTAKT: Afghan Wireless: Alberto Lopez +1.917.330.4510 a.lopez@tsiglobe.com

SOURCE The Bayat Group

http://www.bayat-group.com/ $page_length='long'; ?>