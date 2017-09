ZTE marca presenÃ§a na MWCA de 2017

A ZTE Corporation (0763.HK 000063.SZ), uma importante fornecedora internacional de sistemas de telecomunica es e de solu es tecnol gicas para empresas e consumidores para a internet m vel, anunciou hoje que, usando o tema "Tecnologia Pioneira em 5G" (Pioneering 5G) mostrar seu poder de inova o com novas solu es integradas de 5G, tecnologia de Big Video, servi o RCS, IoT, cidade inteligente e banda larga industrial no Mobile World Congress Americas (MWCA) de 2017, estande S.342, em S o Francisco, de 12 a 14 de setembro. Em virtude do r pido crescimento do fornecimento nos EUA, a ZTE tamb m exibir no evento dispositivos m veis inovadores.

Inovações líderes em 5G

Na sua área da exposição "Conectividade sem limites" (Boundless Connectivity), a ZTE apresentará seus produtos inovadores e pacote completo de soluções com 5G NR, 5G Flexhaul, ServCore em nuvem, especificamente os menores e mais leves produtos de baixa frequência com 5G NR AAU da indústria, testes comerciais de frequência alta e baixa e o progresso da implantação em importantes operadoras.

Além disso, a empresa também demonstrará seu conceito e soluções Pre5G propostos pela primeira vez na indústria. A ZTE está construindo a ponte da rede 4G à 5G com tecnologias essenciais de LTE-A Pro e 5G. Com a primeira solução técnica do mundo de Massive MIMO que suporta a agregação de várias portadoras e 256QAM, ela aumenta a eficiência espectral de seis a oito vezes para quase o limite máximo do 5G, criando assim um novo patamar de rede gigabyte.

No evento, a ZTE também mostrará seu primeiro AAU personalizado para CBRS (banda classe 48), que apresenta uma antena e design RRU integrados e implantação conveniente que pode diminuir consideravelmente a necessidade de sites e custos de implantação das operadoras.

A ZTE é também a primeira fabricante a ter um produto classificado como "Líder" nas categorias das tecnologias core packet transport e metro optical transport de dados globais. A ZTE ocupa o segundo lugar no mercado de CPE de banda larga, e vários CPEs foram implantados comercialmente no mercado americano.

Na área da exposição "Serviços Valiosos" (Valuable Services), o foco da empresa será a demonstração da sua solução Premium Video Platform, que oferece uma melhor experiência ao usuário de redes de vídeos, sistemas de alta segurança, operações inteligentes e serviços convergentes para casas com tecnologia inteligente. Além disso, a ZTE também apresentará seus recursos de RCS, IoT, cidade inteligente e cenários de banda larga industrial.

Importante palestra sobre o cenário tecnológico

Lixin Cheng , diretor executivo da ZTE Mobile Devices e membro do conselho diretor e da comissão executiva da CTIA, será um dos principais palestrantes do evento, e falará sobre o cenário tecnológico. Os detalhes da palestra são:

Palestra 3: Colaboração através da inovação Quem: Lixin Cheng , diretor executivo da ZTE Mobile Devices Quando: 13 de setembro de 2017

Horário: das 11:45 da manhã às 12:00 (PST) Onde: Moscone West, segundo andar, Theatre 2020 Tema: Lixin Cheng falará sobre tecnologia e inovação dos smartphones nos cenários da China e dos EUA.

Tecnologia líder de smartphones

A ZTE apresentará sua tecnologia líder de smartphones, incluindo o Gigabit Phone, o primeiro smartphone do mundo com velocidade de download alcançando 1 Gbps. Juntamente com o Gigabit Phone, a ZTE apresentará smartphones de diversas operadoras dos EUA incluindo os premiados Blade Z Max, Blade X Max e Max XL. Outros dispositivos inovadores que serão apresentados são o smartwatch ZTE Quartz e o T-Mobile SyncUP DRIVE, uma solução para carro conectado que permite a quase todos os carros usar a tecnologia Internet das Coisas.

Durante o evento, nos dias 12 e 13 de setembro, os participantes podem visitar o estande da ZTE para conhecer e cumprimentar atuais e famosos jogadores de basquete profissional, incluindo Jordan Bell , Adonal Foyle e outros. Também estará em exposição durante os dias da feira, o troféu do campeonato de 2017 da NBA, vencido pelo time do Golden State Warriors, para que os visitantes possam tirar fotos.

Visite a ZTE no MWCA, no corredor sul, estande S.342, para entender com ela está liderando a transição à tecnologia 5G e ver como suas inovações líderes estão transformando o cenário tecnológico.

Sobre a ZTE

A ZTE é uma fornecedora de sistemas avançados de telecomunicações, dispositivos móveis e soluções tecnológicas empresariais para consumidores, operadoras, empresas e clientes do setor público. Como parte da estratégia da ZTE, a empresa está empenhada em proporcionar aos clientes inovações completas e integradas, a fim de oferecer excelência e valor na medida em que os setores de telecomunicações e de tecnologia da informação se convergem. Listada nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen (código de ações H: 0763.HK / código de ações A: 000063.SZ), os produtos e serviços da ZTE são vendidos para mais de 500 operadoras em mais de 160 países. A ZTE investe 10 por cento da sua receita anual em pesquisa e desenvolvimento, e ocupa posições de liderança em diversas organizações internacionais dedicadas ao estabelecimento de padrões. A ZTE está comprometida com a responsabilidade social corporativa e é membro do programa Pacto Global da ONU. Para mais informações, visite o endereço www.zte.com.cn.

Contato com a mídia: Natália Diogo Aboutcom T: +55 11 5096-5401 M: +55 11 94135-2414 nataliadiogo@aboutcom.com.br http://www.aboutcom.com.br

