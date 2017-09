Los mÃ³viles NUU Serie G - una extensiÃ³n de usted

Los smartphones NUU Serie G, en sus modelos G1 y G3, se transforman en una extensi n de usted. Empieza con la punta de su dedo su sensor digital reconoce su huella dactilar al instante. La tecnolog a VoLTE asegura que su conversaci n sea clara e inteligible. Hay c maras duales a su servicio para sus tomas en acercamiento o sus tomas de ngulo amplio. Los bordes curvos en el frente son est ticamente placenteros y c modos al tacto, mientras que el vidrio curvo en la parte de atr s hace que el tel fono se acomode bien en la palma. Comun quese y navegue de manera ininterrumpida con la tecnolog a m s avanzada disponible y a un precio incre ble. All afuera hay un mundo enorme para que explore todas sus posibilidades, y los NUU Serie G ser n sus compa eros leales para complementar y optimizar sus experiencias, ahora!

Descubra los "nuevos" NUU Serie G en el Stand S.1756 #MWCA17 en el Mobile World Congress Americas 2017 en San Francisco en el Moscone Center los días 12, 13 y 14 de septiembre.

Algunas de las nuevas características especiales:

NUU G1 Pantalla 5.7" 18:9 HD+ El vidrio curvo está unido de manera de ofrecer una superficie totalmente suave, sin resaltos. La pantalla de 5.7" es inmersiva con un formato de 18:9 y esquinas redondeadas para una experiencia de visualización única. Procesamiento IML Para durabilidad y resistencia a los rayados. Cámara posterior de 13MP y cámara frontal de 5MP Con HDR para mejor selección y sombra. Función "embellecedora" para selfies perfectos. TIPO-C El puerto USB Tipo-C ofrece potencia a un voltaje superior y transfiere datos a velocidad super alta. Reducción de ruido en micrófono dual Elimina el ruido externo asegurando la calidad de la llamada. Huella dactilar Lectura de huella dactilar 3D que optimiza la velocidad y la seguridad.

NUU G3 MTK6757: Procesadores de 8 núcleos MediaTek Helio P25, un verdadero procesador de 8 núcleos y 2.6GHz, ofrece una eficiencia energética un 25% mejor. El procesador GPU MP2 Mali -T880 de 1024MHz soporta codificación / decodificación de vídeo 30FPS 4Kx2K Viene con Android 7.1.2 preinstalado. Pantalla 5.7" 18:9 HD+ engaste de 1.1mm Pantalla HD+ de 5.7" y 18:9, para una experiencia inmersiva. Pantalla de 18:9 con esquinas redondeadas y virtualmente sin engaste, para explorar la experiencia de visualización completa. Pantalla más grande y más pixeles en un punto de apoyo más pequeño. Perfecto para usar con una sola mano. Diseño de vidrio curvo dual Pantalla de diseño de borde curvo y casi sin engaste define la perspectiva para el smartphone de siguiente generación. Cámara posterior dual Cámaras posteriores duales 13MP + 5MP con enfoque automático y flash dual. Apertura amplia para uso con poca luz. Función "embellecedora" para excelentes selfies. Modo ráfaga. Cámara frontal optimizada para selfies Cámara de 13MP con flash potente para ambientes con poca iluminación. Sensor de huella dactilar activa selfie. Memoria de 4gb RAM y 64gb Expandible a 256GB. TIPO-C Puerto USB Tipo-C para carga rápida y descargas a alta velocidad. NFC Toca y paga con Android Pay(TM) o intercambia archivos con un solo toque. Huella dactilar Lectura de huella dactilar 3D optimiza la velocidad y la seguridad.

Los NUU Serie G se venderán en línea en Target.com, BestBuy.com, Amazon, HSN, NUUMobile.com, y en muchos otros minoristas en línea.

Compatible con todas las principales redes.

Visítenos en www.nuumobile.com para descubrir más, o bien vea nuestro kit de prensa en línea para el Mobile World Congress Americans 2017 en https://us.nuumobile.com/presskit/.

FUENTE NUU Mobile

