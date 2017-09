A NUU Mobile G Series - uma extensÃ£o de seu corpo

S Os smartphones NUU G Series G1 e G3 se tornam uma extens o do seu corpo. Comece com a ponta do dedo, seu sensor digital reconhece sua impress o digital instantaneamente. A tecnologia VoLTE garante que sua conversa o seja clara e intelig vel. Duas c meras a seu dispor para fotografias de perto e panor micas. As bordas curvas na frente s o esteticamente agrad veis e confort veis ao toque, enquanto que a vidro curvo atr s faz o telefone se encaixar bem na palma da m o. Comunique se e navegue perfeitamente com a tecnologia mais avan ada a um pre o incr vel. Existe mundo gigante est a fora para voc explorar todas as suas possibilidades, e a NUU G Series ser seu parceiro fiel para complementar e aprimorar suas experi ncias agora!

Descubra a "nova" NUU G Series no Estande S.1756 no. MWCA17 na Mobile World Congress Americas 2017 em São Francisco no Moscone Center entre os dias 12, 13 e 14 de setembro.

Alguns dos novos recursos especiais:

NUU G1 Tela HD+ 18:9 de 5,7" Vidro curvo inserido para criar uma superfície completamente suave e sem emendas. A tela de 5,7 polegadas é imersiva com um formato 18:9 e cantos arredondados para uma experiência de visualização exclusiva. Processamento IML Para durabilidade e resistência a riscos. Câmera traseira de 13MP e câmera frontal de 5MP Com HDR para melhor realce e sombra. Função "embelezadora" para selfies perfeitas. TIPO-C USB Tipo-C proporciona energia a uma voltagem mais alta e transfere dados em super alta velocidade. Redução de ruído de microfone dual Elimina ruído externo garantindo a qualidade da ligação. Impressão digital Leitor de impressão digital 3D aprimora a velocidade e a segurança.

NUU G3 MTK6757: processadores de 8 núcleos MediaTek Helio P25, a verdadeiro processador Octa-core de 2,6 GHz, oferece 25% de melhor eficiência energética. O processador Mali -T880 MP2 GPU de 1024 MG suporta codificação/decodificação de vídeo 4Kx2K 30FPS Vem com Android 7.1.1 de fábrica. Tela HD+ 18:9 de 5,7": moldura de 1,1 mm Display HD+ 18:9 de 5,7" para uma experiência imersiva. A tela 18:9 com cantos arredondados e praticamente sem moldura explora a experiência de visualização total. Tela maior e mais pixels em uma apresentação menor. Perfeito para o uso com uma única mão. Design em vidro curvo dual O design em cantos curvos e display praticamente sem moldura define a concepção para o smartphone da próxima geração. Duas câmeras traseiras As duas câmeras traseiras de 13MP + 5MP com foco automático e flash duplo. Grande abertura para uso com pouca luz. Função embelezadora para grandes selfies. Modo contínuo. Câmera frontal para selfie otimizada 13MP com flash potente para ambiente de baixa luminosidade. Sensor de impressão digital ativa selfie. 4GB de RAM e 64GB de memória Expansível até 256 GB. TIPO-C USB Tipo-C para carregamentos rápidos e downloads em alta velocidade. NFC Toque e pronto, com o Android Pay(TM) ou compartilhe arquivos com um toque. Impressão digital Leitor de impressão digital 3D aprimora a velocidade e a segurança.

A NUU G Series será vendida on-line em Target.com, BestBuy.com, Amazon, HSN, NUUMobile.com, e em muitos outros varejistas on-line.

Compatível com todas as redes principais.

Visite-nos em www.nuumobile.com para descobrir mais ou acesse nosso kit para imprensa on-line do Mobile World Congress Americans 2017 em https://us.nuumobile.com/presskit/.

