La International Finance Magazine nomina a Ehsanollah Bayat, presidente del directorio de Afghan Wireless y Ariana Television, como Mejor Director Ejecutivo de Medios y Telecomunicaciones 2017

Home >> More Operators news >> This Article

Published on: 15th Sep 2017

SOURCE The Bayat Group

FUENTE The Bayat Group

"Me siento honrado de haber sido seleccionado por International Finance Magazine como Mejor director ejecutivo de Medios y Telecomunicaciones 2017", afirmó el Dr. Ehsanollah Bayat , presidente del directorio de Afghan Wireless. "Este premio también reconoce la lealtad y la dura labor con que todos contribuyen en Afghan Wireless, ATN y la totalidad del Bayat Group. Su compromiso es el que ha hecho posible nuestro éxito".

AWCC proporciona servicios 4G LTE, 3.75G+ y 3G de voz, datos, Internet y pagos móviles (My Money Mobile Payment) de clase mundial a más de cinco millones de suscriptores en las 34 provincias de Afganistán. Afghan Wireless ha dado empleo a más de 100.000 afganos.

Sign up for our free email news alerts

Sample Copy