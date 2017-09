CABUL, Afeganist A Afghan Wireless Communication Company (AWCC) (www.afghan wireless.com), a primeira empresa de comunica es m veis da pa s, a fundadora do mercado de comunica es m veis do Afeganist o e uma provedora l der de servi os de voz, dados, entretenimento e pagamentos m veis para mais de 5.000.000 de consumidores e empresas, anunciou hoje que o Dr. Ehsan Bayat , o fundador da Afghan Wireless, da Ariana Television (ATN), e o presidente do The Bayat Group, (www.bayat group.com), recebeu o Pr mio de Melhor CEO de Telecomunica es e M dia 2017 da International Finance Magazine (IFM).

A International Finance Magazine (www.internationalfinance.com), proporciona aos mais importantes executivos do mundo informação, análise e insights sobre o desenvolvimento no âmbito dos mercados financeiros globais. A IFM concedeu seu prêmio mais prestigiado ao Dr. Ehsan Bayat , reconhecendo de sua posição histórica como o executivo fundador da Ariana Television Network e por criar a Afghan Wireless- a primeira empresa de comunicações sem fio do Afeganistão.

O Dr. Bayat fundou o setor afegão das comunicações móveis e transformou a Afghan Wireless na maior empresa de comunicações sem fio do Afeganistão.

A AWCC oferece serviços de voz, dados, internet e My Money Mobile Payment em 4G LTE, 3.75G+ e 3G para mais de cinco milhões de assinantes em todas as 34 províncias do Afeganistão. A Afghan Wireless emprega mais de 100.000 afegãos.

O setor de comunicações sem fio do Afeganistão é o maior e mais lucrativo segmento da economia afegã, fornecendo ao governo afegão mais de 25% de todo o imposto sobre a receita.

Em 2017, tanto a Afghan Wireless e ATN demonstraram seu esforço em inovação tecnológica. Em maio de 2017, a Afghan Wireless lançou seu Serviço 4G LTE- a única rede 4G LTE do Afeganistão. Durante Agosto de 2017, a ATN lançou seu serviço de streaming de conteúdo de alta velocidade.

"Estou honrado de ser escolhido pela International Finance Magazine como o melhor CEO de telecomunicações e mídia de 2017", disse o Dr. Ehsanollah Bayat , o presidente da Afghan Wireless. "Este prêmio também reconhece a lealdade e o trabalho duro contribuído por todo mundo na Afghan Wireless, ATN e no inteiro Bayat Group; o empenho deles tornou nosso sucesso possível".

"Todos nós na AWCC, ATN e The Bayat Group estamos continuamente humildes-e orgulhosos-da oportunidade que nos foi dada para servir aos afegãos", Dr. Bayat disse. "Estamos orgulhosos que a Afghan Wireless, ATN e todas as empresas parte do The Bayat Group sejam empresas montadas por afegãos, para afegãos. Nós estamos animados para servir ao povo do Afeganistão e para contribuir para o progresso do nosso país, por muitos anos ainda".

Sobre a Afghan Wireless:

A Afghan Wireless Communication Company (AWCC) (afghan-wireless.com) é a primeira empresa de comunicações sem fio do Afeganistão, tendo fundado o mercado de comunicações sem fio do Afeganistão. Lançada em 2002 por Ehsan Bayat, presidente do The Bayat Group (bayat-group.com), a AWCC fornece serviços de voz, dados, internet e My Money Mobile Payment em 4G LTE, 3.75G+ e 3G para mais de cinco milhões de clientes particulares e empresariais situados em todas as 34 províncias do Afeganistão. A empresa tem parcerias mundiais com 425 redes de operadoras sem fio em 125 países.

