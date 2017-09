Medzinárodný finančný magazín menuje Ehsanollaha Bayata, prezidenta spoločnosti Afghan Wireless, TV Ariana, najlepším generálny riaditeľ mediálnej a telekomunikačnej sféry roku 2017

Home >> More Operators news >> This Article

„Všetci v AWCC, ATN a Bayat Group si veľmi ctia a zároveň sú hrdí na príležitosť, ktorú dostali pri službe afganskému národu," povedal Dr. Bayat. „Sme hrdí na to, že spoločnosť Afghan Wireless, ATN a každá spoločnosť, ktorá je súčasťou skupiny Bayat, sú podniky, ktoré vybudovali Afganci pre Afgancov. Sme radi, že budeme slúžiť ľuďom v Afganistane a prispievať k pokroku nášho národa po mnoho ďalších rokov."

Spoločnosť AWCC poskytuje 4G LTE, 3,75G+ a 3G hlasové, dátové a internetové služby a mobilné služby platobné služby My Money svetovej kvality viac ako piatim miliónom predplatiteľov vo všetkých 34 provinciách Afganistanu. Afghan Wireless zamestnáva viac ako 100 000 ľudí.

Bayat, zn my mana r a filantrop, dost va ocenenie, ktor je uznan m pre zakladate a afgansk ho telekomunika n ho sektora a technologick ho inov tora

