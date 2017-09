Ehsanollah Bayat, prezes firmy Afghan Wireless i sieci Ariana Television okrzyknięty najlepszym dyrektorem wykonawczym w mediach i telekomunikacji w 2017 r. przez International Finance Magazine

Bayat, znany dyrektor i filantrop, otrzymuje wyr nienie w uznaniu za o ycielskiej roli odegranej w afga skim sektorze telekomunikacji i dzia alno ci w zakresie innowacji technologicznych

KABUL , Afganistan, 13 września 2017 r. /PRNewswire/ -- Firma Afghan Wireless Communication Company (AWCC) (www.afghan-wireless.com), pierwsza firma komunikacji mobilnej w Afganistanie, która przyczyniła się do powstania i przewodzi branży komunikacji mobilnej w kraju, dostarczając usługi komunikacji głosowej, wymiany danych, rozrywki i płatności mobilnych na potrzeby ponad 5 000 000 klientów indywidualnych i biznesowych ogłosiła dzisiaj, że dr Ehsan Bayat, założyciel Afghan Wireless, Ariana Television (ATN) i przewodniczący The Bayat Group (www.bayat-group.com) otrzymał wyróżnienie dla najlepszego dyrektora wykonawczego w mediach i telekomunikacji za rok 2017 przyznawane przez International Finance Magazine (IFM).

Magazyn International Finance Magazine (www.internationalfinance.com) publikuje informacje, analizy i wnioski na temat postępów w globalnych rynkach finansowych na potrzeby najważniejszych dyrektorów na świecie. Magazyn IFM przyznał najbardziej prestiżową nagrodę dr. Eshanowi Bayatowi w uznaniu jego znaczącej roli jako założyciela sieci Ariana Television oraz założyciela Afghan Wireless, pierwszej afgańskiej sieci komunikacji bezprzewodowej.

Dr Bayat zapoczątkował działanie afgańskiej branży komunikacji mobilnej i rozbudował firmę Afghan Wireless do rozmiarów największego przedsiębiorstwa komunikacji bezprzewodowej w Afganistanie.

Firma AWCC ma w swojej ofercie światowej klasy usługi łączności głosowej, danych i internetowej w szybkościach 4G LTE, 3.75G+ i 3G, a także usługi płatności mobilnych My Money , z których w sumie korzysta ponad pięć milionów klientów we wszystkich 34 prowincjach Afganistanu. Firma Afghan Wireless zatrudnia ponad 100 000 Afgańczyków.

Branża komunikacji bezprzewodowej jest największym i najbardziej dochodowym segmentem afgańskiej gospodarki, będąc źródłem ponad 25% przychodów z opodatkowania na rzecz rządu Afganistanu.

W 2017 r. tak Afghan Wireless, jak i sieć ATN udowodniły swoje oddanie innowacjom technologicznym. W maju 2017 r. firma Afghan Wireless wprowadziła na rynek usługę 4G LTE, jedyną w Afganistanie sieć 4G LTE. W sierpniu 2017 r. sieć ATN udostępniła usługę szybkiego strumieniowego odtwarzania treści.

- To wielki zaszczyt otrzymać nagrodę dla najlepszego dyrektora wykonawczego w mediach i telekomunikacji za rok 2017 przyznawaną przez International Finance Magazine - skomentował dr. Ehsanollah Bayat, prezes firmy Afghan Wireless. - Wyróżnienie to jest także uznaniem lojalności i ciężkiej pracy wszystkich pracowników firm Afghan Wireless, ATN i całej grupy The Bayat Group. To właśnie ich zaangażowanie umożliwiło nam odniesienie sukcesu - dodał prezes.

- Wszyscy w AWCC, ATN i The Bayat Group jesteśmy ciągle dumni z naszej służby na rzecz Afgańczyków, a szansa niesienia pomocy jest także źródłem pokory - dodał dr Bayat. - Powodem do dumy jest fakt, że Afghan Wireless, ATN i każda spółka należąca do The Bayat Group to przedsiębiorstwa stworzone przez Afgańczyków dla Afgańczyków. Wyglądamy możliwości służenia mieszkańcom Afganistanu i przyczyniania się do rozwoju naszego kraju przez długie lata - dodał prezes.

O Afghan Wireless:

Firma Afghan Wireless Communication Company (AWCC) (www.afghan-wireless.com) jest pierwszym operatorem telefonii bezprzewodowej w Afganistanie i pionierem rynku komunikacji bezprzewodowej w kraju. Założona w 2002 roku przez Ehsana Bayata, przewodniczącego The Bayat Group (www.bayat-group.com), firma AWCC świadczy usługi 4G LTE, 3.75G+, 3G, 2.5G, komunikacji głosowej, transferu danych, dostępu do internetu i płatności mobilnych na rzecz pięciu milionów klientów biznesowych i indywidualnych na terenie wszystkich trzydziestu czterech prowincji w Afganistanie. Firma współpracuje na skalę globalną z 425 operatorami sieci bezprzewodowych w 125 krajach.

